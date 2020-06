Facebook hat sich ein nicht ganz unbekanntes Entwicklerstudio unter den Nagel gerissen. Ready At Dawn gehört nun voll und ganz dem Social-Media-Riesen.

Facebook verkündete gestern die Übernahme des Entwicklerstudios Ready At Dawn. Das Studio wurde unter anderem durch The Order: 1886 sowie die God-of-War-Ableger Chains of Olympus und Ghost of Sparta bekannt. In den letzten Jahren widmete sich das Studio vor allem Titeln für Oculus VR, darunter Lone Echo sowie Echo Arena und Echo Combat.

Ready At Dawn soll weiterhin als unabhängiges Studio im Rahmen des Oculus Studio Team arbeiten und weiter an innovativen VR-Titeln arbeiten. Das Team sei vollständig und ohne Entlassungen übernommen worden. Auch die Niederlassungen in Irvine, Kalifornien und Portland, Oregon würden unverändert weiter arbeiten. Durch die Übernahme sollen dem Team aber erweiterte Ressourcen zur Verfügung stehen.

Ready At Dawn arbeitet derzeit noch an Lone Echo 2, weitere Planungen wurden bisher noch nicht bekanntgegeben.