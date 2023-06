Auf dem Xbox Showcase wurde das neue Fable enthüllt. Doch dieser Teil scheint ganz anders zu werden, als wir gedacht haben ...

Nach langen Spekulationen gab es auf dem Xbox Showcase den ersten Trailer zum neuen Fable zu sehen. Der begann kryptisch, ging kryptisch weiter und endete ... kryptisch. Wir versuchen, euch ein paar Infos herauszuziehen. Denn spannend sieht das Gezeigte allemal aus.

Los geht es mit Dave, der erzählt, was ihm zu Helden einfällt. Parallel dazu sind erste Spielszenen zu sehen: Eine junge Abenteurerin stellt sich verschiedenen Gefahren in einer Fantasy-Welt. Das erinnert stilistisch und spielerisch schon sehr an Fable: Schwertkämpfe gegen Banditen, der Einsatz von Magie und in der örtlichen Kneipe einen über den Durst trinken – so kennt man die Serie. Grafisch sieht das jedoch hervorragend und noch dazu verhältnismäßig realistisch aus. Kein Vergleich zu den komplett in einer Comic-Optik gehaltenen Vorgängern.

Die große Überraschung kommt gegen Ende des Trailers, und zwar buchstäblich: Plötzlich steht die junge Frau in Winz-Form vor dem riesigen Dave, der sogleich Jagd auf sie macht. Der Dame wird dabei mächtig zugesetzt: Sie wird gegen eine Wand geklatscht und muss an riesigen Alltagsgegenständen vorbeirennen, um ihrem Häscher zu entkommen.

Da stellen sich viele Fragen. Ist Dave der Oberboss? Spielt ihr tatsächlich einen winzigen Hauptcharakter? Oder lockt uns der Trailer einfach nur auf eine falsche Fährte? Man darf gespannt, sein was genau es mit dem bei Playground Games (u.a. Forza Horizon) entstehenden Spiel auf sich hat. Ein Termin wurde noch nicht genannt.