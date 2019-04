Codemasters feiert mit F1 2019 das zehnjährige Jubiläum der Reihe. Aus diesem Anlass kehren zwei der größten Rennfahrer aller Zeiten auf die virtuelle Strecke zurück.

Codemasters und Koch Media kündigen die Legends-Edition von F1 2019, dem offiziellen Videospiel zur 2019 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP an. Vorbesteller der Legends-Edition erhalten die Möglichkeit, als Ayrton Senna den legendären 1990 McLaren MP4/5B oder in der Rolle Alain Prosts den Ferrari F1-90 durch acht verschiedene Herausforderungen über die Strecke zu jagen.

Zusätzlich enthält die Edition eine passende Lackierung für den Rennwagen der Spieler im Mehrspieler-Modus. Die beiden weltbekannten Rennhelden stehen Käufern dieser Edition im Karriere-Modus zur Verfügung. Wer die Legends-Edition besitzt, hat darüber hinaus bereits drei Tage vor dem offiziellen Release Zugang zum Spiel.

F1 2019 erscheint am 28. Juni 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Den Trailer zur Legends-Edition könnt ihr euch unten anschauen: