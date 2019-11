Erfolgsreichste deutsche Crowdfunding-Kampagne in 2019

Lange musste Everspace 2 ringen, das gesteckte Finanzierungsziel bei Kickstarter zu erreichen. Am Ende hat es geklappt und so avancierte das Spiel nun sogar zum bislang erfolgreichsten deutschen Crowdfunding-Titel in diesem Jahr.

Die zusätzliche Finanzierung von Everspace 2 via Crowdfunding konnte schlussendlich gesichert werde. Mit einem Ziel von 450.000 Euro gingen die Entwickler ins Rennen - und mussten lange zittern. Erst gegen Ende der Kampagne wurde die Marke tatsächlich auch erreicht.

Schlussendlich reichte es dann sogar für ein weiteres Zusatzziel namens "The Ancients' Rift", denn die Finanzierungskampagne schloss mit 503.478 Euro. Das Geld haben insgesamt 7.979 Unterstützer beigesteuert, die Everspace 2 damit zu einem dann doch bemerkenswerten Titel verholfen haben: Das Weltraum-Sequel avancierte so nämlich sogar noch zur erfolgreichsten deutschen Videospiel-Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2019.

Von den 7.979 Unterstützern können sich diejenigen, welche die Kickstarter-Kampagne mit mindestens 40 Euro unterstützt haben, auf den während zahlreicher Gaming-Events präsentierten Prototypen von Everspace 2 freuen; dieser ist für Mitte Dezember 2019 zu erwarten. Für das bestmögliche Spielerlebnis passt das Hamburger Team den Prototypen derzeit noch für unterschiedlich leistungsfähige PCs an und fügt entsprechende Grafik-Optionen hinzu.