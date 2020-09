EVE Online gilt als Sci-Fi-Epos mit der Komplexität eines BWL-Studiums. Doch nach 17 Jahren hat sich viel getan in Sachen Einsteigerfreundlichkeit. Wir haben dem MMO eine zweite Chance gegeben.

Mit seinen 17 Jahren ist EVE Online beinahe so alt wie das MMORPG-Genre selbst. Dabei ist CCPs Weltraum-Sandkasten über all die Jahre hinweg erfolgreich geblieben und gereift, fast wie ein guter Wein. In Fankreisen sagt man, dass niemand je ganz mit EVE aufhöre; man gönne sich höchstens mal eine Auszeit. Und damit nun Rückkehrer und blutige Anfänger gleichermaßen leicht ins Spiel finden, hat CCP ein Tutorial ausgearbeitet, das man sich auf jeden Fall einmal ansehen sollte.

EVE Online - So kommt ihr (wieder) ins Spiel! Mit seinen 17 Jahren ist EVE Online beinahe so alt wie das MMORPG-Genre selbst. Dabei ist CCPs Weltraum-Sandkasten über all die Jahre hinweg erfolgreich geblieben und gereift, fast wie ein guter Wein. In Fankreisen sagt man, dass niemand je ganz mit EVE aufhöre; man gönne sich höchstens mal eine Auszeit. Und damit nun Rückkehrer und blutige Anfänger gleichermaßen leicht ins Spiel finden, hat CCP ein Tutorial ausgearbeitet, das man sich auf jeden Fall einmal ansehen sollte.





Rund 20 Jahre ist es nun her, dass ein paar Isländer auf die irre Idee kamen, ihren Beitrag für das damals noch junge MMORPG-Genre zu leisten. Und weil man damals über kein nennenswertes Budget verfügte, machten die Entwickler die Not zur Tugend, ließ jedweden Content weg und verließ sich auf das sogenannte Sandbox-Konzept, nach dem die Spieler ihres eigenen Glückes Schmied sein konnten.

Das ist spannend, jedoch erschien die virtuelle Galaxie dermaßen komplex, dass so mancher Spieler bis heute einen ehrfürchtigen Bogen um New Eden macht. Und wenn EVE Online dann mal wieder in den Schlagzeilen ist - sei es durch epische Weltraumschlachten, in denen Tausende Spieler tagelang bis zum letzten Schiff kämpfen oder durch bizarr anmutende Spionageaktionen, wäre man gerne mittendrin.

Alte Liebe rostet nicht

Dabei sind die Hürden denkbar niedrig geworden. EVE Online bietet mittlerweile ein Tutorial, das wirklich jeden erdenklichen Winkel des Spiels abdeckt, vom ersten Abschuss über die Aufrüstung von Schiffen bis hin zur Erkundung unbekannter Regionen. Einsteiger können ganz langsam in New Eden eintauchen und Rückkehrer finden recht schnell zu ihrer alten Liebe zurück.

Wer also wieder mal in New Eden aufschlägt und nicht direkt in eines seiner kostbarsten Schiffe steigen will, erstellt flugs mit dem Charakter-Generator, der noch immer zu den besten im Genre gehört, einen neuen Avatar. Davon kann man mittlerweile mehrere haben, allerdings pro Abo nur einen aufsteigen lassen. Das läuft passiv ab und dauert mit steigendem Skill-Level immer länger. Aber natürlich kann man das Tutorial auch mit dem vorhandenen Charakter absolvieren.

Nach der Geburt wird der neue Sternenbewohner direkt in einem Raumschiff in den Tiefen des Alls ausgesetzt oder besser gesagt: in der Kapsel, die ihn mit dem Schiff zu einer Einheit verschmelzen lässt. Doch keine Angst – das komplexe Interface wird erst Stück für Stück zugeschaltet, nachdem die wichtigsten Funktionen erklärt wurden. Eigentlich navigiert es sich sogar erstaunlich einfach durch New Eden.

Überhaupt gilt: EVE Online ist gar nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick wirkt. Es ist allerdings einer der wenigen Vertreter dieses Genres, in dem die rechte Maustaste eine wichtige Funktion hat. Das muss man wissen. Wenn man also irgendwo festzustecken scheint, hilft mit hoher Wahrscheinlichkeit der Rechtsklick weiter.

Bloß nicht ablenken lassen!

Dazu kommt, dass viele Funktionen, die man irgendwo am Rande wahrnimmt, erst einmal gar nicht so wichtig sind. Als Sandbox eröffnet EVE Online alle erdenklichen Betätigungsfelder. Man kann Feinde jagen, Erze abbauen, Rohstoffe verarbeiten, Handel treiben, Raumschiffe bauen, Planeten und Monde bewirtschaften. Auch kann man Archäologie betreiben, Wurmlöcher bereisen und so unglaublich viele Dinge mehr anstellen, dass man einem Einsteiger auf jeden Fall den guten Rat mitgeben kann, sich erst einmal mit einem einzelnen Berufszweig zu beschäftigen, nicht mit mehreren gleichzeitig.

EVE Online erlaubt das natürlich und theoretisch gibt es keine Obergrenze bei den Skills. In der Praxis jedoch vergeht viel Zeit für den Erwerb der Grundlagen und wenn man ein Geschäftsfeld ordentlich betreiben möchte, lohnt es sich, zuerst in die Tiefe zu gehen, bevor man sich allzu breit aufstellt. Das kann man dann später noch in aller Ruhe tun, wenn man Stück für Stück den Durchblick bekommen hat und Abwechslung sucht.

In aller Ruhe kann man auch die ersten Kämpfe im neuen Tutorial bestreiten. Die liebe K.I. Aura erklärt, wohin man fliegen muss, wie man einen Gegner aufschaltet, sich annähert und die Waffen abfeuert. Die ersten gegnerischen Einheiten können uns nicht wirklich viel anhaben und selbst wenn es zu Problemen kommen sollte, ist die kleine Fregatte quasi geschenkt.

Von Damokles und schlechtem Karma

Im Laufe des Spiels wird sich das jedoch noch ändern. Stärkere Schiffe spawnen nicht einfach so auf den Stationen, sondern müssen gebaut werden von Spielern mit den nötigen Fähigkeiten und Rohstoffen, die wiederum abgebaut oder gehandelt werden müssen. In EVE Online fliegt auch eine gewisse Portion Risiko mit – selbst im Kampf gegen computergesteuerte Gegner.

Erfahrene Spieler wissen, dass man stets nur das Schiff fliegen sollte, dessen Verlust man sich auch leisten kann. Doch genau das Damoklesschwert, das über einem hängt, ist es, was die Wirtschaft einer virtuellen Welt in der Balance hält. Jeder Profit wird so auch zu einem emotionalen Gewinn, jeder Verlust schmerzt und motiviert gleichzeitig, es in Zukunft besser zu machen.



Wer clever ist, kann die Bequemlichkeit der Mitspieler oder bisweilen auch deren Dummheit ausnutzen. Spionage, Betrug, der Verkauf von geheimen Informationen, Söldnertum, unlauterer Wettbewerb – in New Eden gelten andere Gesetze als in der Welt da draußen. Sofern man sich an die Serverregeln hält, gehört eine gewisse Portion Skrupellosigkeit zum guten Ton.

EVE Online - The Scope - Trailer zur Triglavian Invasion CCP Games gibt den Start des dritten und letzten Kapitels der einjährigen Invasion-Erweiterung für EVE Online bekannt, das komplexe und einzigartig spielerbestimmte Weltraum-MMO. Als Höhepunkt der Triglavian-Saga, die New Eden in einen bitteren Konflikt mit einem geheimnisvollen, unnachgiebigen Feind geführt hat, beginnt Invasion Chapter 3 – und ist für Spieler aller Stufen zugänglich.

Doch Vorsicht! EVE Online ist nach wie vor ein Stück Wilder Westen und wer seinen virtuellen Charakter mit allzu viel schlechtem Karma belädt, kann davon ausgehen, dass einen die Retourkutsche eher früher als später überrollt. Spätestens dann sollte man sich mit etwas mehr als KI-Gegnern und dem Einsteiger-Tutorial befasst, einen Haufen geldwerte ISK gefunden haben. Und Freunde, die einem im Ernstfall den Allerwertesten retten. Doch das ist dann eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.