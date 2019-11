Es ist wieder soweit: Pünktlich zum Donnerstagabend hat Epic Games im eigenen Store die nächsten kostenfreien Angebote freigeschaltet. Zudem gab man gleichzeitig auch den nächsten Titel für lau in der kommenden Woche preis.

Epic Games hat das Versprechen der Vorwoche eingehalten und bietet ab sofort wieder gleich zwei Vollversionen für den PC kostenlos im eigenen digitalen Store an. So könnt ihr euch ab sofort sowohl Nuclear Throne als auch Ruiner kostenfrei herunterladen, vorausgesetzt ihr habt einen Account im Epic Games Store.

Nuclear Throne stammt von Vlambeer und beinhaltet Elemente aus Action-Rollenspielen, Rogue-Lites und Plattformern. Im Top-Down-Shooter müsst ihr allerhand Monster und Mutanten in einer postapokalyptischen Welt ausschalten.

Der Action-Shooter Ruiner ist in einer Cyberpunk-Stadt im Jahr 2091 angesiedelt. Ein Psychopath bekämpft ein korruptes System und versucht, seinen gekidnappten Bruder zu retten und die Wahrheit herauszufinden.

Beide Spiele sind bis zum 14. November erhältlich, dann startet das neue Angebot durch. In der kommenden Woche müsst ihr euch zur Abwechslung mal wieder nur mit einem kostenfreien Spiel begnügen. Bei diesem handelt es sich um The Messenger, in dem ihr die Rolle eines Ninja übernehmt, um eine wichtige Schriftrolle auszuliefern. Dabei bekommt ihr es mit einer dämonischen Armee zu tun.