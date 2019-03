Der Epic Games Store hat sich binnen kürzester Zeit zum ernsthaften Steam-Konkurrenten aufgeschwungen und mit Ubisoft auch einen äußerst namhaften Publisher für sich gewonnen. Das Unternehmen ist so begeistert, dass nun der Exklusivitäts-Deal deutlich ausgeweitet wird.

Durch etliche exklusive PC-Veröffentlichung lässt der Epic Games Store nicht erst seit der aktuell laufenden Game Developers Conference 2019 aufhorchen. Ein erster großer Paukenschlag in dieser Hinsicht war vor einiger Zeit die Ankündigung, dass Tom Clancy's The Division 2 von Ubisoft - also ein topaktueller Blockbuster - für den PC ausschließlich via Epic Games Store - und eben nicht mehr über Steam - zu haben sein soll.

Dieses Experiment scheint erfolgreich gewesen zu sein, auch wenn weder Epic Games noch Ubisoft konkrete Verkaufszahlen zu The Division 2 nannten. Anlässlich der GDC 2019 ließ man jedoch verlautbaren, dass es eine "erfolgreiche Veröffentlichung" gewesen sei, die nun in einem Ausbau der exklusiven Vereinbarung mündet.

Demnach wird Ubisoft auch in Zukunft "mehrere große PC-Releases" exklusive über den Epic Games Store tätigen, der mittlerweile über 85 Millionen Nutzer zählt. Um welche Spiele es sich konkret handelt und weitere Details sollen von Ubisoft selbst in naher Zukunft bekannt gegeben werden.

Besser noch für Spieler: Ubisoft unterstützt euch die Aktion von Epic Games, im hauseigenen Store im zweiwöchigen Rhythmus regelmäßig auch kostenlose PC-Vollversionen anzubieten. Kurzum: Den ein oder anderen Top-Titel von Ubisoft könnt ihr via Epic Games Store in Zukunft wohl auch für lau abgreifen. Auch diesbezüglich stehen weitere Details aber zunächst noch aus.

Zuletzt konnte sich Epic Games auch die PC-exklusive Veröffentlichung von Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human von Quantic Dream sowie weitere Top-Titel wie Control oder The Outer Worlds sichern.