Pünktlich zum Wochenende könnt ihr im Epic Games Store jetzt den nächsten kostenfreien PC-Titel abstauben. Dabei handelt es sich um den Diablo-Konkurrenten Torchlight.

Während Fans weiter auf die Ankündigung von Diablo IV warten müssen, gibt es über den Epic Games Store nun einen kurzweiligen Zeitvertreib vorübergehend kostenlos. Wie in der vergangenen Woche angekündigt steht nämlich dort pünktlich zum Wochenende das Action-Rollenspiel Torchlight zum kostenlosen Download bereit.

Das Hack'n'Slash-Spiel wurde ursprünglich im Jahr 2009 veröffentlicht und avancierte seiner Zeit zum Überraschungserfolg, der im weiteren Verlauf mehrere Nachfolger spendiert bekam. Torchlight II erschient 2012 und mit Torchlight Frontiers befindet sich ein Free-to-Play-MMO weiter aktiv in Arbeit, jedoch von einem anderen Studio. Der ursprüngliche Entwickler Runic Games wurde von Perfect World Entertainment gekauft und 2017 geschlossen.

Torchlight könnt ihr euch bis zum 18. Juli 2019 kostenlos im Epic Games Store sichern; notwendig ist für den Download lediglich das Anlegen eines Accounts. Der Titel folgt auf Overcooked, das bis gestern erhältlich war.

Gleichzeitig steht mit dem kostenlosen Angebot von Torchlight nun auch der Titel fest, der in der kommenden Woche für lau angeboten wird - und der kann sich durchaus sehen lassen. Ab dem 18. Juli 2019 dürft ihr euch nämlich auf die PC-Fassung des atmosphärischen Indie-Erfolgs Limbo freuen. Dieser erschien erstmals 2010 für die Xbox 360 und war so erfolgreich und mit guten Kritiken gesegnet unterwegs, das 2011 auch PC- und PS3-Varianten und später Umsetzungen für quasi alle aktuellen Plattformen um PS4, Xbox One, Switch und Mobile folgten.