Auch in diesem Jahr gibt es im Epic Games Store wieder eine weihnachtliche Aktion, die euch reihenweise kostenlose Spiele einbringt. Der nächste Titel ist jetzt verfügbar - und nun müsst ihr möglichst täglich am Ball bleiben!

Seit mehreren Jahren veranstaltet der Epic Games Store eine spezielle Weihnachtsaktion. Im Zuge dessen gibt es nicht nur - analog dem Steam Winter Sale - etliche Rabatte auf aktuellere Titel. Vielmehr lässt Epic Games auch reihenweise kostenlose PC-Vollversionen springen.

Der Store hat sich frühzeitig einen Namen damit gemacht, Woche für Woche eines oder gar mehrere PC-Spiele kostenfrei anzubieten; in der Weihnachtssaison schenkte man aber mitunter gar täglich über einen bestimmten Zeitraum Vollversionen her. An diesem Punkt sind wir auch in diesem Jahr nun wieder angelangt, wobei es sogar mehr Titel gibt als zuvor. Waren es traditionell bislang immer zwischen 12 und 15 kostenlosen Spielen, sind es dieses Mal ganze 17.

Den offiziellen Startschuss für die Aktion gab man schon letzte Woche, als man Destiny 2 in der Legacy Collection eine Woche lang bis 20. Dezember für lau anbot. Seit gestern Abend ist als zweiter Titel der Aktion nun DNF Duel zu haben. Damit entpuppte sich auch wieder mal ein Leak von billbil_kun als zutreffend, der das zuvor berichtet hatte - ein Umstand, der wenig verwunderlich ist, denn dieser Leaker hat quasi eine Erfolgsquote von 100 Prozent.

Wer DNF Duel haben möchte, muss schnell sein, denn schon heute Abend geht es mit der Aktion weiter. Ab sofort sind wir nämlich im täglichen Rhythmus angekommen und die Aktion mit den kostenlosen Mystery Games im Epic Games Store ist in vollem Gange.

Aufgrund des Teaser-Bilds für das neue Spiel wird im Netz schon eifrig spekuliert, welcher Titel ab heute Abend angeboten wird. In der Gerüchteküche sind aufgrund unterschiedlicher Theorien The Forst, Die Sims 4 und VVVVVV in der Verlosung. Gewissheit wird um 17:00 Uhr vorherrschen, wenn DNF Duel entsprechend ersetzt wird.

Der weitere Fahrplan der kostenlosen Angebote im Epic Games Store sieht wie folgt aus:

13. Dezember 2023 - Destiny 2 Legacy Collection

20. Dezember 2023 - DNF Duel

21. Dezember 2023

22. Dezember 2023

23. Dezember 2023

24. Dezember 2023

25. Dezember 2023

26. Dezember 2023

27. Dezember 2023

28. Dezember 2023

29. Dezember 2023

30. Dezember 2023

31. Dezember 2023

01. Januar 2024

02. Januar 2024

03. Januar 2024

04. - 10. Januar 2024