Um den neuen Epic Games Store direkt bei den Spieler zu etablieren, bietet euch Epic Games das ganze Jahr 2019 über noch weitere kostenlose Spielangebote auf dem PC. Nun wurde der nächste kostenfreie Titel offiziell bekannt gegeben.

Kurz nachdem Epic Games ankündigte, mit Steam in Konkurrenz treten zu wollen, ging auch schon der Epic Games Store online. Für Entwickler lohnt sich das, weil Epic deutlich weniger Beteiligung am Verkaufsumsatz für sich beansprucht, Spielern profitieren, weil der Fortnite-Entwickler zunächst einmal auch regelmäßig kostenfreie Spiele herausgibt.

Zum Start gab es Subnautica und Super Meat Boy. Das aktuelle Angebot gilt seit dem 10. Januar 2019 und bringt euch mit What Remains of Edith Finch eines der besten Adventures der jüngeren Vergangenheit ein. Dieses könnt ihr euch noch bis zum 24. Januar 2019 für lau via Epic Games Store sichern, ehe das nächste kostenlose Angebot folgt. Welches das ist, das wurde nun bekannt gegeben.

Ab dem 24. Januar dürft ihr anschließend bis zum 07. Februar den kostenlosen Download von The Jackbox Partypack starten. Dabei handelt es sich um eine Spielesammlung, die aus insgesamt fünf Party-Games besteht und mitunter bis zu 100 Spieler unterstützt. Bekanntester Titel im Bundle ist vermutlich You Don't Know Jack. Ansonsten sind noch Fibbage XL, Drawful, Lie Swatter und Word Spud enthalten.

Um die regelmäßig kostenfreien Angebote für euch zu beanspruchen, benötigt ihr lediglich einen Account beim Epic Games Store, mit dem ihr den Download startet.