Wir haben wieder den Donnerstag der Woche erreicht und damit gibt es auch das nächste kostenfreie Angebot im Epic Games Store. Gleichzeitig gab man auch die nächsten kostenlosen Spiele bekannt, von denen es wieder einmal gleich zwei gibt.

Zuletzt ließ Epic Games aufhorchen, als man zwei Mal in Folge gleich zwei kostenlose PC-Vollversionen pro Woche anbot. In dieser Woche geht es ab sofort etwas ruhiger zu, denn wir zuletzt bestätigt wurde, gibt es jetzt mit GNOG mal wieder nur ein Spiel. Zudem ist der Indie-3D-Puzzler nicht unbedingt einer der namhaftesten Titel.

Kommende Woche wird aber alles schon wieder besser, denn Epic Games stockt wieder auf zwei kostenfreie PC-Angebote auf. Wer sich im Epic Games Store registriert, wird sich demnach im Zeitraum vom 15. bis 22. August die beiden Spiele Hyper Light Drifter sowie Mutant Year Zero für lau sichern können.

Hyper Light Drifter stammt von Heart Machine und gilt als hervorragendes Action-Adventure-RPG im Stile früherer 16-bit-Klassiker. Dabei kommen aber natürlich auch diverse moderne Spielmechaniken zum Einsatz.

Noch etwas namhafter dürfte für viele Spieler aber sogar noch Mutant Year Zero: Road to Eden sein. Das Taktikspiel war erst kürzlich auch für die Switch veröffentlicht worden. Der Release auf PC, PS4 und Xbox One erfolgte vor nicht einmal einem Jahr am 04. Dezember 2018.