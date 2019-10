Pünktlich zum Wochenende hat Epic Games wieder die neuesten kostenfreien Angebote im Epic Games Store für den PC freigeschaltet. Gleichzeitig wurde auch das Angebot der Folgewoche publik - und wieder erwartet euch dann gleich ein Doppelpack.

Jeden Donnerstagabend schaltet Epic Games im hauseigenen Epic Games Store neue kostenlose Vollversionen für den PC frei, und diese haben es diese Woche durchaus in sich und können euch das mitunter verregnete Wochenende versüßen. Wie angekündigt erhaltet ihr nämlich das recht namhafte Alan Wake: American Nightmare. Dazu gesellt sich zudem die Vollversion für Observer.

Wer sich die beiden Titel im Aktionszeitraum sichert, darf diese wie gewohnt dauerhaft behalten. Einzig ein Account im Epic Games Store ist notwendig, um die kostenlosen Spiele für sich zu beanspruchen. Die beiden genannten Titel gibt es bis zum 31. Oktober - und dann gehen bereits die nächsten Angebot live.

Richtig: Angebote in der Mehrzahl, denn Epic Games schnürt auch kommende Woche schon wieder einen Doppelpack. Horror-Fans dürften frohlocken, denn eines der beiden kostenlosen Spiele ist das 2016 veröffentlichte Horror-Epos Layers of Fear. Das Spiel gab es 2018 schonmal bei Steam kostenlos, wer das Angebot verpasst hat, bekommt nun also eine neue Chance für lau.

Zum Horrorspiel gesellt sich mit Q.U.B.E. 2 ein Rätsel-Sequel für alle Knobelfreunde unter euch. Die Fortsetzung ist erst im März 2018 veröffentlicht worden und insofern noch gar nicht mal so alt. Beide Spiele gibt es ab dem 31. Oktober eine Woche lang kostenlos.