Mit großen Ambitionen hat der Fortnite-Entwickler nun den hauseigenen Epic Games Store an den Start gebracht und möchte nun Steam Konkurrenz machen. Dabei sollen auch regelmäßig kostenlose Spiele helfen. Den ersten Titel könnt ihr euch nun für lau sichern!

Epic Games will in seinem neuen Online-Store für PC-Titel nicht nur weniger Umsatzbeteiligung von den Entwicklern nehmen wie beispielsweise Platzhirsch Steam, sondern will auch die Spieler auf seine Seite ziehen. So hatte man zur Ankündigung des Epic Games Store auch in Aussicht gestellt, regelmäßig kostenlose PC-Vollversionen zur Verfügung zu stellen - und jetzt könnt ihr euch den ersten solchen Titel sichern.

Ab sofort steht Subnautica, das sonst mit gut 20 Euro im Epic Games Store zu Buche schlägt, kostenfrei zum Download bereit. Dabei verschlägt es euch in unbekannte Welten in der Tiefsee, in denen es zu überleben gilt. Wenn ihr euch das Spiel sichern wollt, müsst ihr lediglich einen Account anlegen und euch diese über die entsprechende Schlatfläche sichern. Die Vollversion gehört euch dann für immer, auch wenn die Aktion am 27. Dezember 2018 endet.

Alle zwei Wochen will Epic Games über den eigenen Store ein kostenloses Spiel anbieten; ab dem 28. Dezember folgt dann bis zum 10. Januar 2019 das Indie-Darling Super Meat Boy.

Wie lange es so weiter geht? Bis zum Ende des kommenden Jahres 2019 will Epic Games die kostenfreien Aktionen mit PC-Vollversionen alle zwei Wochen aufrecht erhalten. Ein Account lohnt sich also durchaus, denn Spielefutter wird es reichlich für lau geben.