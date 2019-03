Der Epic Games Store meint es wirklich ernst und will Steam die Spitzenposition unter den PC-Shops streitig machen. Dazu hat man sich nun etliche weitere Exklusivtitel auf der Plattform gesichert, darunter auch namhafte Vertreter.

Ausgestattet mit voller Fortnite-Kriegskasse hat Epic Games im vergangenen Jahr kurzerhand den Epic Games Store gestartet, um mit diesem Steam ernsthaft Konkurrenz im Bereich der digitalen Distributionsdienste zu machen. Auch weil man eine geringere Umsatzbeteiligung von Entwicklern nimmt, ist die Plattform bei diesen durchaus beliebt.

Epic Games selbst will die Popularität durch etliche exklusive Angebote auf dem PC weiter ausbauen. Zu den namhaftesten Vertretern gehörten bislang Tom Clancy's The Division 2 oder Metro Exodus. Jetzt kommen wieder weitere Spiele auf dem PC exklusiv via Epic Games Store dazu.

Auf der GDC 2019 in San Francisco bestätigte man dabei unter anderem, dass auch das vielversprechende Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds sowie der neue Titel des Assassin's-Creed-Schöpfers, Ancestors: The Humankind Odyssey, für den PC exklusiv via Epic Games Store zu haben sein werden. Dazu gesellten sich außerdem auch die erst unlängst bestätigten PC-Premieren von Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human.

Wie Bigben Interactive bestätigte, wird auch The Sinking City zum Release-Tag digital ausschließlich via Epic Games Store erhältlich sein; es handelt sich insoweit um eine einjährige Zeitexklusivität, bevor auch andere Plattformen bedient werden. Neben den nachfolgenden weiteren bestätigten Exklusivspielen ist mit Control von Remedy Entertainment noch ein weiterer potentieller Blockbuster dabei.

Zudem für den Epic Games Store bestätigt:

Afterparty from Night School Studios

The Cycle from Yager

Dauntless from Phoenix Labs

Industries of Titan from Brace Yourself Games

Journey to the Savage Planet from Typhoon Studios and 505 Games

Kine from Chump Squad

Phoenix Point from Snapshot Games

from Snapshot Games Spellbreak from Proletariat Inc

Solar Ash Kingdom from Heart Machine and Annapurna Interactive