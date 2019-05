Im Epic Games Store läuft aktuell weiter der erste große Sale des neuen Steam-Konkurrenten - und passend dazu bietet Epic Games häufiger als sonst üblich auch Vollversionen kostenlos an. Jetzt könnt ihr euch ein gelungenes Puzzlespiel sichern!

Für Schnäppchenjäger sind gänzlich kostenlose Titel natürlich die Besten! Anlässlich des ersten großen Mega Sale im Epic Games Store gibt es dort derzeit nicht nur im zweiwöchigen Rhythmus, sondern jede Woche eine kostenlose neue Vollversion für den PC. Das nächste Angebot ist nun gestartet.

Dabei handelt es sich um das erst 2017 veröffentlichte und durchaus gelungene Puzzlespiel RiME aus dem Hause Tequila Works. Fast auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Release könnt ihr euch dieses für den heimischen Rechenknecht hier nun gänzlich kostenfrei sichern. Ihr übernehmt darin die Rolle eines Jungen, der verlassene Gebäude auf einer verlorenen Insel erkunden muss. Der auf den Erkundungsaspekt ausgelegte Titel wurde vor allen Dingen für den visuellen Auftritt, aber auch für den Abschluss der Handlung gelobt.

RiME könnt ihr euch von nun an bis zum 30. Mai 2019 kostenfrei sichern, dann gibt es bereits die nächste kostenlose PC-Vollversion in Form von City of Brass. Das Action-Adventure wurde am 04. Mai als Vollversion veröffentlicht, nachdem dieses via Steam Early Access schon seit September 2017 erhältlich war. Den First-Person-Dungeon-Crawler mit zufallsgenerierter Spielwelt könnt ihr euch dan bis zum 06. Juni 2019 im Epic Games Store für lau herunterladen.