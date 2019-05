Am heutigen 02. Mai ist es wieder soweit: Im Epic Games Store können PC-Gamer eine kostenlose Vollversion abgreifen. Wir verraten euch hier, worauf ihr euch freuen dürft!

Im kompletten Jahr 2019 möchte Epic Games im hauseigenen Epic Games Store im zweiwöchigen Rhythmus jeweils eine kostenfreie Vollversion für PC-Spieler zur Verfügung stellen und damit immer mehr Gamer für die eigene Distributionsplattform begeistern. Nachdem es zuletzt Transistor für lau gab, ist nun das nächste Angebot gestartet.

Seit dem heutigen 02. Mai 2019 könnt ihr euch demnach den einstigen Indie-Erfolgstitel World of Goo komplett kostenlos für den PC sichern. Dabei handelt es sich um einen Knobelspaß mit recht simpler Grundidee. Wer sich die enthaltenen zahlreichen Level des 2D-Rätselspaßes genauer ansehen möchte, benötigt für den Bezug der Vollversion lediglich einen Account im Epic Games Store. Auch nach Ablauf der Aktion dürft ihr den Titel behalten.

Apropos Ablauf: Das Angebot mit World of Goo gilt bis zum 16. Mai 2019; ab diesem Zeitpunkt gibt es dann bereits die nächste Gratis-Vollversion, bei der es sich um Stories Untold handelt. Diese wird bis zum 30. Mai 2019 erhältlich sein.

Zur Einstimmung auf das neue Gratis-Spiel könnt ihr euch hier noch einmal unser World of Goo Review zu Gemüte führen.

Was ist eigentlich World of Goo und wie ist es entstanden? Das und mehr in diesem Behind-the-Scenes-Video.