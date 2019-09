Am gestrigen Donnerstag sind die nächsten beiden PC-Vollversionen im Epic Games Store kostenfrei verfügbar geworden. Gleichzeitig wurde damit der nächste kostenlose Titel bekannt gegeben.

Epic Games setzt die kostenfreien Angebote im Epic Games Store wie versprochen weiter fort und hat wieder zwei Titel verfügbar gemacht, die in der vergangenen Woche angekündigt worden. Dabei handelt es sich um das atmosphärische Erkundungsspiel ABZÛ sowie um den Puzzle-Plattformer The End is Nigh. Beide Spiele könnt ihr euch nun bis zum 12. September kostenfrei für den PC sichern. Sie lösen die beiden vorherigen kostenlosen Angebote Celeste und Inside ab.

Gleichzeitig wurde mit dem Release der neuen Titel auch der nächste kostenlose PC-Titel angekündigt. In der kommenden Woche gibt es zur Abwechslung mal keinen Doppelpack, sondern wieder nur ein neues PC-Spiel.

Auf ihre Kosten werden dann Horror-Fans kommen, denn es handelt sich um Conarium. Der Horrortitel setzt auf ein Lovecraft-Setting und dreht sich um eine Gruppe von vier Wissenschaftlern, welche die Grenzen der Natur austesten. Auf Steam hat das Spiel weitgehend positive Rezensionen erhalten, ist also einen Blick wert.

Conarium ist ursprünglich im Juni 2017 veröffentlicht worden.