Epic Games bleibt der Linie wie versprochen weiter treu und hat nun den nächsten PC-Titel verfügbar gemacht, den ihr euch ab sofort kostenlos im Store herunterladen könnt. Wir verraten euch hier, worauf ihr euch freuen dürft.

Auch im April gibt es wieder zwei kostenlose PC-Vollversionen im Epic Games Store zum Download. Ab sofort könnt ihr euch das gelungene First-Person-Puzzle-Spiel The Witness herunterladen. Wer das kostenlose Angebot im Rahmen von PlayStation Plus im März verpasst hatte, kann den Titel somit nun auf dem PC für lau nachholen.

Der Indie-Titel wurde ursprünglich im Jahr 2016 veröffentlicht und gilt durchaus als gelungen. Inspiriert ist dieser von der Kultreihe Myst, wobei die Macher auch auf eine offene Spielwelt setzen, in der es eben allerhand Puzzle zu lösen gilt. Unser The Witness Review unter der Überschrift "Brillianter Rätselspaß" könnt ihr hier noch einmal zur Einstimmung nachlesen.

In weniger als fünf Monaten hat sich Epic Games mit dem hauseigenen Store im PC-Bereich etabliert und macht Steam ernsthaft Konkurrenz. Dabei helfen eben auch die kostenfreien Angebote an Vollversionen im zweiwöchigen Rhythmus. Auch das nächste Angebot steht mit dem Start von The Witness nun bereits fest: Im Zeitraum vom 18. April bis zum 02. Mai 2019 werdet ihr euch als Nächstes Transistor zulegen können.