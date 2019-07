Wie jeden Donnerstag gibt es ab sofort die nächsten kostenfreien PC-Angebote im Epic Games Store - und gleichzeitig wird das Angebot der nächsten Woche publik. Und das hat es dieses Mal wirklich in sich!

In der vergangenen Woche überraschte Epic Games mit der Ankündigung, dass man nicht nur eines, sondern gleich zwei kostenfreie PC-Vollversionen via Epic Games Store anbieten wolle. Zuvor hatte man den Rhythmus der kostenlosen Veröffentlichungen ohnehin bereits von zwei auf eine Woche reduziert.

Mittlerweile ist der nächste Donnerstag erreicht und damit könnt ihr euch nun tatsächlich die beiden Indie-Erfolgstitel Moonlighter sowie This War of Mine für lau herunterladen. Wer dachte, dass es sich dabei um eine einmalige Sache mit zwei Gratis-Angeboten handelt, der sieht sich jedoch getäuscht.

Epic Games macht nämlich auch in der kommenden Woche mit zwei Titeln weiter, und die haben es durchaus in sich. Viele der bislang angebotenen Spiele galten eher als Indie-Geheimtipps, doch nächste Woche lässt der Store-Betreiber zwei echte Blockbuster von der Leine. So dürft ihr euch sowohl auf Ubisofts immer noch sehr erfolgreiches Online-Actionspiel For Honor ebenso freuen wie auf Remedys Kult-Hit Alan Wake. Diese beiden Spiele gibt es im Zeitraum vom 02. bis 09. August kostenlos.

Zuletzt hatte der Creative Director von Remedy betont, großes Interesse an einem Alan Wake 2 zu haben. Wer den ersten Teil noch nicht gezockt hat, wird diesen also in Kürze kostenfrei nachholen können.