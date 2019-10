Passend zum Wochenende gibt es im Epic Games Store wieder frisches Spielefutter für PC-Fans für lau. Wir verraten euch, welchen Titel ihr ab sofort kostenlos herunterladen könnt und was euch nächste Woche erwartet.

Im Epic Games Store gibt es pünktlich zum Wochenende wieder Nachschub in Form des nächsten kostenfreien PC-Spiels. Seit dem gestrigen Donnerstag könnt ihr euch mit Minit dabei zwischendurch mal ein etwas unbekannteres Spiel sichern.

Bei Minit handelt es sich um ein Adventure, das auf ein durchaus anderes Konzept setzt. Grund: Eine Runde in Minit dauert immer nur 60 Sekunden. Was müsst ihr in dieser Zeit tun? Laut der offiziellen Beschreibung: euer Zuhause verlassen, ungewöhnlichen Leuten helfen, Geheimnisse aufdecken und gefährliche Gegner überwinden. Ein Video des durchaus ungewöhnlichen Titels könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Während es Minit bis zum 10. Oktober kostenlos gibt, folgt nächste Woche dann schon - wie gewohnt - der nächste kostenfreie PC-Titel, der dann auch wieder etwas namhafter ist. Bei diesem handelt es sich nämlich um Surviving Mars, der dann vom 10. bis 17. Oktober zum Download bereit steht. Im Sci-Fi-Aufbauspiel müsst ihr den roten Planeten kolonisieren und diesen Prozess überleben.