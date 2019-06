Wer einen Account im Epic Games Store besitzt, der kann sich ab sofort wieder einen neuen kostenlosen PC-Titel sichern. Wir verraten euch hier, um welches Spiel es sich handelt und wie es bei der Aktion als Nächstes weiter geht.

Um immer mehr PC-Spieler in den Epic Games Store zu locken, bietet Epic Games quasi seit Beginn regelmäßig kostenfreie PC-Vollversionen zum Download an. Zunächst gab es alle zwei Wochen ein neues Spiel für lau, ehe man zur E3 2019 auf einen wöchentlichen Rhythmus umstellte. Dieser soll nun sogar bis zum Jahresende durchgezogen werden.

Seit kurzem gibt es nun deshalb wieder das nächste kostenfreie PC-Spiel. Dabei handelt es sich um Last Day of June. Das Puzzle-Adventure könnt ihr euch noch bis zum 04. Juli 2019 ohne Entgelt im Epic Games Store sichern. In diesem müsst ihr als zeitreisender Protagonist die Vergangenheit verändern, um den Tod eurer Frau in der Gegenwart zu verhindern. Das Indie-Abenteuer gilt als gelungenes Spiel rund um die Themen Liebe und Verlust.

Ab dem 04. Juli gibt es dann bis zum 11. Juli 2019 den nächsten kostenlosen Titel, der ebenfalls nun feststeht. Bei diesem handelt es sich um Overcooked, das gegenwärtig ja ein recht populäres Sequel erhalten hat.