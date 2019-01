Mit dem Epic Games Store will der Fortnite-Entwickler Steam ernsthafte Konkurrenz im PC- und Mac-Bereich machen und nutzt dazu auch kostenlose Angebote für die Spieler. Jetzt wurde bekannt gegeben, welche PC-Vollversion ihr euch als Drittes für lau sichern könnt.

Kurz nach dem Start des Epic Games Store Ende des vergangenen Jahres hatte der Fortnite-Entwickler bereits damit begonnen, Spieler auch mit kostenlosen PC-Spielen zu locken. Bis Ende des Jahres 2019 soll es im zweiwöchentlichen Rhythmus immer wieder neue Vollversionen für lau geben. Jetzt ist bekannt, welcher Titel euch als Nächstes erwartet.

Nach Subnautica zum Beginn der Aktion und aktuell Super Meat Boy, werdet ihr euch demnach als Nächstes auf What Remains of Edith Finch freuen dürfen. Noch bis zum 10. Januar 2019 wird es demnach weiterhin die Indie-Perle Super Meat Boy geben, die anschließend durch besagtes drittes Spiel im Rahmen der Angebotsreihe ersetzt wird. What Remains of Edith Finch lässt sich dann bis zum 25. Januar 2019 kostenfrei über den Epic Games Store herunterladen, ehe dann der vierte Titel im Rahmen der Promo-Aktion folgt.

What Remains of Edith Finch ist ebenfalls ein Indie-Darling und erschien im Jahr 2017. Damals galt der Titel als einer der Geheimtipps und besten Spiele im Indie-Bereich fernab der großen Spielereihen überhaupt. Im Adventure, das sehr von seiner Geschichte lebt, müsst ihr das Anwesen der Finch-Familie erkunden und bekommt es mit allerhand seltsamer Geschichten zu tun.

Welcher Titel dann ab Ende Januar angeboten wird, ist noch nicht bekannt, wird aber im weiteren Verlauf des Monats enthüllt.