Epic Games ist dank des Erfolges von Fortnite mit finanziellen Mitteln bestens ausgestattet und hat sich nun offenbar prominente neue Unterstützung für die weitere Spieleentwicklung an Bord geholt.

Epic Games macht mit den durch Fortnite generierten Kröten nicht nur mit einem hauseigenen Store Steam Konkurrenz, sondern will natürlich auch künftig im Spielebereich selbst weiter maßgeblich mitmischen. Dabei will man nichts dem Zufall überlassen, denn nun hat man sich offensichtlich die Dienste eines prominenten Entwicklers gesichert.

Die Rede ist in diesem Fall von Jason West, seines Zeichens Co-Gründer der Titanfall-Macher von Respawn Entertainment sowie von Infinity Ward, einem der wichtigsten Studios in Sachen Call of Duty. West hatte beide Studios zusammen mit Vince Zampella gegründet; die beiden waren vor allen Dingen im Kontext ihres Ausstiegs aus Infinity Ward und den damit verbundenen Streitigkeiten mit Publisher Activision in der Presse.

Some game industry scoop: @EpicGames has quietly hired Jason West, @InfinityWard and @Respawn co-founder, to work on its game development efforts. From what I hear West, who lives in North Carolina, has been in the office for about a month. pic.twitter.com/nhR0zPq0mB