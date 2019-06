Epic Games trat in diesem Jahr als Sponsor der PC Gaming Show auf, und dementsprechend gab es für den hauseigenen Epic Games Store einige Neuzugänge zu verkünden.

Der Kampf der PC-Spieleanbieter geht weiter und Epic Games hat sich für den Epic Games Store nun gleich zwölf Neuzugänge im Rahmen der diesjährigen E3 2019 in Los Angeles gesichert. Zu den neuen Exklusivtiteln zählen auch namhafte Vertreter, allen voran Auto Chess sowie das lang erwartete Shenmue 3 von Ys Net.

Außerdem gesellen sich exklusiv Chivalry II, ein noch namenloses Goose Game von House House sowie die Zombie-Schnetzelei Zombie Army 4: Dead War exklusiv im PC-Sektor in den Epic Games Store.

Das Programm "Jede Woche ein neues Spiel gratis" wird darüber hinaus bis zum Jahresende 2019 fortgesetzt, so dass der häufigere Rhythmus beibehalten bleibt. Aktuell könnt ihr euch Kingdom: New Lands von Raw Fury holen, anschließend ist Enter the Gungeon eine Woche lang gratis.

Die folgenden Spiele wurden (teilweise exklusive) für den Epic Games Store bestätigt:

Atomicrops

Auto Chess

Chivalry II

Cyberpunk 2077

Griftlands

The Pathless

Phantom Brigade

Rune II

Shenmue 3

The Sojourn

Solar Ash Kingdom

Twin Mirror

namensloses Goose Game

What the Golf?

Zombie Army 4: Dead War