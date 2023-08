Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Das ist in Enshrouded noch eine der leichtesten Übungen. Kreative Naturen können sich im kommenden Open-World-Survival-Spiel richtig austoben. Da drängen sich natürlich Vergleiche mit Valheim auf. Doch Enshrouded geht eigene Wege, und die führen nicht selten durch einen gefährlichen Nebel namens Shroud.

Die giftige Suppe hängt über weiten Teilen der offenen Spielwelt Embervale. Freigesetzt haben sie eure Vorfahren, aber das ist lange her. Nun seid ihr einer der letzten Überlebenden und müsst versuchen, in dieser feindseligen Umgebung zurechtzukommen. Und wenn nebenher noch ein paar Geheimnisse rund um den Nebel und bösartige Kreaturen aufgedeckt werden, ist das auch nicht verkehrt. Ja, es sind große Aufgaben, die euch Enshrouded stellt. Und zwar vom ersten Moment an.

Das riecht nach Arbeit

Zu Beginn habt ihr wenig mehr zur Verfügung als euren erstellten Charakter, ein paar Fetzen Kleidung und rudimentäre Crafting-Möglichkeiten. Klar, als Erstes solltet ihr für irgendeine Art von Behausung sorgen, um einen sicheren Unterschlupf nebst Schlafplatz zu haben. Ebenso wichtig ist aber die Versorgung mit Nahrung und Wasser, schließlich bekommt ihr schnell Kohldampf von der ganzen Arbeit. Und die nimmt nicht ab: Erstellt eine Werkbank, um Zugriff auf neue und bessere Werkzeuge zu haben. Fertigt Kleidungsstücke an, bepflanzt Felder und Beete, sichert euer Lager mit Zäunen, unterkellert die heimische Hütte und, und, und. Selbst gigantische Festungen und weitere aufwändige Kreationen sind möglich. Das alles klappt jedoch nur, wenn ihr die dafür erforderlichen Materialien zur Verfügung habt.

Letztere findet ihr buchstäblich an jeder Ecke. Fällt große Bäume, zerlegt Gestein oder grabt Löcher in die Erde – so gelangt ihr an die nötigen Baustoffe. Alles in mühsamer Kleinarbeit gestalten müsst ihr anschließend übrigens nicht: Verschiedene Blaupausen ermöglichen beispielsweise das flotte Setzen kompletter Bodenplatten, Wände und Decken. Nachträgliches Feintuning ist kein Problem, da ihr sämtliche Elemente detailliert anpassen könnt. Gleiches gilt für die Innenausstattung mit allerlei Betten, Stühlen, Tischen, Badewannen und anderem Inventar. Hauptsache, es ist gemütlich!

Eine Welt aus Voxeln

Das eigentliche Abenteuer wartet aber nicht im Wohnzimmer, sondern in den unterschiedlichen Biomen von Embervale. Diese reichen vom Waldgebiet über eine Steppe bis zum Gebirge. Dabei erzeugen Voxel einen besonderen Look, der irgendwo zwischen realistisch und comichaft liegt. Dank einer differenzierten Beleuchtung erlebt ihr strahlenden Sonnenschein am Tage und pechschwarze Nächte, in denen das Lodern von Lagerfeuern oder Fackeln für die einzigen, aber dafür atmosphärischen Lichtblicke sorgt.

Ein gewisser Durchblick ist wichtig, denn überall lauern Feinde und Gefahren wie der Nebel, der euch langsam vergiftet. Jacken, Helme und weitere Kleidung bietet jedoch Schutz und weitere Vorteile, darunter mehr Ausdauer oder Lebensenergie. Mit Knüppeln, Schwertern, Bögen und anderen Waffen erledigt ihr Untote und andere Monster. Das wiederum bringt Erfahrungspunkte für den Stufenaufstieg mit sich. So verbessert ihr kontinuierlich eure Werte und schaltet verschiedene Skills aus den Bereichen Warrior, Mage und Ranger frei. Auf eine Klasse festlegen müsst ihr euch jedoch nicht, sondern dürft eure Entwicklung weitgehend frei gestalten.

Enshrouded - Gameplay-Trailer zeigt Bau- und Terraforming-Optionen Der zweite Gameplay-Trailer zum kommenden Koop-Survival-Action-RPG Enshrouded stellt euch verschiedene Bau- und Terraforming-Optionen im Titel vor.

Zahlreiche Dungeons, feindliche Camps und Bossgegner unterstreichen, dass auch Erkundung und Kampf wichtige Bestandteile von Enshrouded sind. Belohnt werden eure Mühen unter anderem mit mächtigen Waffen und frischen Bauplänen. Mindestens ebenso wichtig ist es, begabte Leute wie Schmied oder Alchemist zu finden: Sie können in eurem Lager angesiedelt werden und schaffen dadurch neue Crafting-Möglichkeiten. Allerdings stehen sie nicht bloß herum, sondern möchten ebenfalls ein Dach über dem Kopf haben. Also wieder ran an die Arbeit …

Ihr seid bei alledem jedoch nicht zwangsläufig auf euch allein gestellt. In Enshrouded können bis zu 16 Leute gemeinsam bauen, erkunden, kämpfen und die Welt nach ihren Vorstellungen umgestalten. Dabei soll es jederzeit unkompliziert möglich sein, einem Koop-Spiel beizutreten oder es wieder zu verlassen.