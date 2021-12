In Endzone: A World Apart, dem post-apokalyptischen Aufbaustrategie-Hit "made in Germany" ist es deine Aufgabe, die Zivilisation nach Jahren unter der Erde wieder aufzubauen. Mit der neuen Erweiterung "Prosperity" ist das Spiel nun noch umfangreicher geworden.

Erlebe Endzone: A World Apart, das erfolgreiche Survival-Aufbaustrategiespiel “Made in Germany”! Durch einen terroristischen Akt wurden Kernkraftwerke auf der ganzen Welt gesprengt, die Welt stürzte ins Chaos. Die Menschheit flüchtete sich in Untergrundeinrichtungen: die sogenannten Endzones. Erst 150 Jahre später kehren die Menschen zurück an die Oberfläche und müssen versuchen, in dieser neuen, tödlichen Umgebung zu überleben. Errichte eine Siedlung, trotze den Widrigkeiten der dynamisch simulierten Spielwelt und entsende Expeditionen zu längst vergessenen Orten.

Seit seiner Early-Access-Veröffentlichung im April 2020 hat sich Endzone: A World Apart mehr als 350.000 mal verkauft und wurde bis zu seiner vollständigen Veröffentlichung ein Jahr später jeden Monat mit neuem Content erweitert. Mit großem Erfolg: 80 Prozent positive Bewertungen der über 4.500 Stream-Reviews sind sich einig, dass ihre Spielzeit gut investiert war.

Endzone: A World Apart - Release-Trailer Im Survival-Aufbaustrategie-Spiel Endzone: A World Apart kämpft ihr nach der Apokalypse ums nackte Überleben und müsst dabei verhindern, dass eure Siedlung nicht den Gefahren dieser unwirtlichen, verstrahlten Welt erliegt.

Du hast Lust auf Endzone bekommen und willst mit dem Kauf des Spiels ganz nebenbei noch den Planeten retten? Dann hol dir die Save-the-World-Edition! Diese enthält neben der Standard-Edition nicht nur zusätzliche Bonusinhalte wie den offiziellen Soundtrack. Für jede verkaufte Save-the-World-Edition pflanzt Publisher Assemble Entertainment einen Baum. So kannst du „spielend“ die Welt ein Stückchen besser machen.

Wenn das noch nicht überzeugend genug war, dann ist aktuell ohnehin der ideale Zeitpunkt, um in die Welt des Survival-Aufbaustrategiespiels einzutauchen. Erst im Oktober wurde Endzone um die umfangreiche Erweiterung “Prosperity” ergänzt. Sie führt ein Szenario ein, in dem die harten Bemühungen der Siedler ihren Nachkommen erstmals wieder ein blühendes Leben des Wohlstandes ermöglicht haben. In dieser lebenswerten Welt sprühen die Menschen über vor neuen Ideen und Erfindergeist. Zur Umsetzung stehen dir neue Ressourcen, neue Technologien, neue Gebäude und drei herausfordernde Szenarien zur Verfügung, um die Hoffnungen und Träume deiner Siedler zu verwirklichen.

Pünktlich zum Start des Steam Winter Sales könnt ihr euch die Erweiterung “Prosperity” 10 % und das Basisspiel Endzone: A World Apart sogar ganze 40 % günstiger sichern. Worauf wartet ihr noch? Führt die Zivilisation zurück an die Oberfläche und in eine rosige Zukunft.