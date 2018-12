Fanatec erweitert erneut das Lenkradportfolio. Am Fanatec ClubSport Steering Wheel Formula V2 können vor allem rennspielaffine Besitzer von Xbox One und PC ihre Freude haben.

Das Fanatec ClubSport Steering Wheel Formula V2 kommt nämlich mit offizieller Lizenz für Xbox One und Windows 10 daher. In Verbindung mit einer CSL Elite Wheel Base, ClubSport Wheel Base V2.5 oder Podium Series Wheel Base kann das Lenkrad somit problemlos an der Microsoft-Konsole genutzt werden, bei voller Kompatibilität mit Zubehör wie Pedale, Shifter oder Handbremse.

Das aus Metall und Carbon bestehende Lenkrad kommt mit 11 Tasten, 12 Schaltern und weiteren Bedienelementen daher. Somit können bis zu 67 Funktionen aus einem Spiel auf die Steuerelemente des Lenkrads gelegt werden. LED-Leisten sorgen für visuelles Feedback und können beispielsweise Drehzahlen oder optimale Schaltpunkte, aber auch Reifenzustand oder Tankfüllung signalisieren. Die Schaltwippen des Lenkrads sind austauschbar und können beispielsweise mit dem Podium Advanced Paddle Module ersetzt werden.

Das stylische High-End-Lenkrad kann ab sofort für 349,95 Euro vorbestellt werden und soll laut Hersteller-Website ab Ende Februar 2019 verfügbar sein.