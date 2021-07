Bereits vor zwei Jahren fiel der Startschuss für die Early-Access-Phase des Rollenspiels Encased, das viele Fans bereits jetzt stark an die frühen Episoden der Fallout-Serie erinnert. Vor kurzem veröffentlichte das Entwicklerstudio Dark Crystal Games ein umfangreiches Update für die Early-Access-Version. Das war für uns Grund genug, um uns das Spiel im aktuellen Zustand nochmals anzuschauen. Es hat sich nämlich einiges getan.

Bevor wir auf die wichtigsten Neuerungen eingehen, wollen wir euch das spielerische Fundament von Encased nochmals genauer vorstellen. Es handelt sich um ein klassisches Rollenspiel, bei dem ihr das Geschehen aus der Iso-Perspektive verfolgt. Schon alleine deswegen erinnert es an Genre-Klassiker wie die ersten Fallout-Episoden, Baldur's Gate & Co. Die Story entführt euch in eine alternative Version der 70er-Jahre, in der die Menschen auf eine Struktur treffen, die einfach nur „Dome“ genannt wird und deren Ursprung und Funktionalität weitgehend unbekannt sind.

Sie steht unter der Aufsicht eines riesigen Konzerns mit dem Namen CRONUS, der wiederum in verschiedene Bereiche aufgeteilt ist. So gibt es beispielsweise den silbernen Flügel, der sich um die leitenden Funktionen des Betriebs kümmert, während dem schwarzen Flügel vor allem kampferprobte Mitglieder angehören. Alles scheint zu Beginn sehr verworren zu sein, entfaltet jedoch mit zunehmender Spieldauer sowohl einiges an Spannung als auch eine düstere Atmosphäre.

Düstere Vergangenheit

Im Editor stellt ihr euch zunächst einen Charakter nach eigenen Vorstellungen zusammen. Dessen Umfang erweist sich im Vergleich mit vielen moderneren RPG-Titeln (noch?) als relativ gering bei den Möglichkeiten zur Individualisierung, allerdings gleicht Encased diesen Makel bei den Fertigkeiten wieder aus. Anstatt euch in eine fest vorgegebene Klasse zu zwängen, erlaubt es euch das grundlegende Charaktersystem nämlich, die Fertigkeiten individuell zu verbessern, was letztendlich ebenso abwechslungsreiche wie interessante Mischungen ermöglicht. Ein auf schwere Waffen spezialisierter Wissenschaftler ist demnach ebenso möglich wie ein redegewandter Nahkämpfer. Dieser Grad an Freiheit macht einen ganz speziellen Reiz von Encased aus.

Kampf in mehreren Runden

Das Kampfsystem des Rollenspiels läuft in Runden ab, bei denen euch jeweils eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkten (AP) zur Verfügung steht. Diese entscheiden darüber, wie viele Aktionen ihr pro Runde ausführen könnt, sodass ihr taktisch geschickt planen müsst. Ihr könnt also nicht einfach nach Herzenslust in der Gegend rumrennen, Gegner ausschalten und wieder umkehren. Stattdessen solltet ihr jeden Schritt gut überdenken – und das idealerweise mehrere Runden im Voraus. Solltet ihr euch dazu entscheiden, während einer Runde keine AP auszugeben, erhaltet ihr in der darauffolgenden Runde einen Bonus für die Verteidigung. Übrigens ist die direkte Konfrontation nicht (immer) der einzige Weg, um zum Erfolg zu kommen. Hin und wieder könnt ihr alternativ auf leisen Sohlen agieren und eure Widersacher aus dem Verborgenen heraus überwältigen. Encased bietet somit einiges an Handlungsspielraum, auch wenn es immer wieder mal Passagen gibt, die letztendlich nur eine Vorgehensweise erlauben.

Encased - E3 2021 Trailer Koch Media hat am Abend einen ausführlichen Trailer zum kommenden Encased präsentiert.

Viel Neues

Eine der größten Neuerungen, die das jüngste Update für die Early-Access-Version mit sich brachte, war der Einbau von gesprochenen Dialogen – und zwar sehr viel davon. Das kommt der Atmosphäre des Spiels sehr zugute. Auch wurde endlich der (fast vollständige) zweite Akt des Spiels hinzugefügt, was den Umfang deutlich steigert. Die darin enthaltenen Abenteuer und Missionen reihen sich gut in das bisherige Repertoire ein und treiben die Story ordentlich voran.