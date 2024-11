Empire of the Ants

Echtzeit-Taktik zwischen Blättern, Pfützen und Ameisenhügeln – der Perspektivwechsel könnte ganz besondere Herausforderungen bringen. Horden verschiedener Ameisen-Truppen, unterstützt von Blattläusen, treten den Kampf gegen Feuerwanzen & Co. an, im entscheidenden Moment unterstützt von Boostern auf Angriffskraft und Geschwindigkeit. Was ein dramatisches Krabell-C&C werden sollte, entpuppt sich leider am PC als wenig tragfähiges Konstrukt.

Es hätte so schön werden können. Relativ früh in meinen Erfahrungen mit Empire of the Ants gab es einen Kinnladen-Moment. Ich bugsierte meine Spielfigur über Blattwerk, dann erhob sich im Hintergrund eine Teichlandschaft und es sah einfach traumhaft aus, Erinnerungen an die Wow-Momente der Crysis-Waldwanderungen vor anderthalb Jahrzehnten kamen auf. Und das Krabbeln unserer Ameise – Nr. 103683, Namen gibt es in den Kolonien nicht – , geht auch possierlich über den Bildschirm. Im Hintergrund schwoll orchestrale Musik auf und tatsächlich fühlte es sich an, als würde Dokumentarfilm-Meistersprecher David Attenborough gleich meine Abenteuer kommentieren.

Allein, so wirklich beeindruckend und meditativ das Ameisenimperium daherkommt, so sehr man dem Spiel anmerkt, dass hier die Welt der kleinen Krabbeltierchen wirklich nahe gebracht werden sollte in Ästhetik und Geschichte, so sehr kann das resultierende Spiel nicht überzeugen. Insbesondere für alle, die irgendein Echtzeit-Strategie- oder -Taktik-Spiel der letzten zwei Jahrzehnte halbwegs nüchtern am PC erlebt haben, dürfte die unbeholfene Genre-Mischung abschrecken.

Das große Krabbeln

Grob gesagt teilt sich Empire of the Ants in zwei Spiele: einen eher Action-Adventure-artigen Part mit Geschicklichkeitseinlagen und etwas, dass formal als Echtzeit-Strategie klassifiziert werden möchte. Problematischerweise ist die Bedienung in beiden Fällen eine typische 3rd-Person-Perspektive der Protagonisten-Ameise. Das ergibt fürs Entlanglaufen an Wässerchen, beim Erkunden von Landschaften mit menschlichen Hinterlassenschaften und auch bei Sprungpassagen noch durchaus Sinn. An einigen Stellen erinnert die Präsentation von Autoreifen oder Münzen an den rührenden Perspektiven-Wechsel eines Micro Machines.

Die Geschicklichkeitspassagen, in denen wir etwa einen Weg über eine überflutete Gegend finden müssen, funktionieren soweit überwiegend. Manchmal kann das Absuchen dunkler Abschnitte etwas nerven, aber im Wesentlichen bleibt die Übersicht gewahrt und der Frustfaktor auch in Sprungpassagen beherrschbar.

Ärgerlicher wird das Ganze dann aber im Strategie-Teil. Ein kurzes Gedankenexperiment: wir alle kennen die Solo-so-lala-Missionen aus Command & Conquer oder StarCraft, wenn wir nur mit einer Commando-Einheit wie Tanya oder Kerrigan unterwegs sind. So weit, so hoffentlich bald vorüber. Jetzt stellt euch bitte vor, ein Spiel würde erfordern, dass Tanya persönlich vor Ort vorbeischauen muss, um in der Basis Einheiten-Produktionsstätten, brutzelnde Tesla-Spulen und Piff-Paff-Puff-Geschütztürme zu beauftragen.

Klingt gar nicht mal so clever? Richtig, ist es auch nicht. Der Fairness halber: Die Bewegung unserer Ameise geht recht schnell vonstatten, die Minimap hilft bei der Orientierung. Dennoch fühlt sich die Bedienung des Ganzen schlichtweg absurd an. 103683 läuft auf ein Nest, Tastendruck, ein Radialmenü mit unseren Optionen (Einheiten, Wirtschaft, Forschung, Verteidigung …) wird über dem Nest projiziert, wir laufen auf den entsprechenden Sektor, Tastendruck, neues Radialmenü für die tatsächlichen Optionen, Tastendruck, los geht’s. Oh, im Nest nebenan wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Ausbau der Verteidigungsanlagen? Dann nichts wie hin da, Tastendruck, Radialmenü ablaufen …

Immerhin: Was an Umständlichkeit in der Bedienung auf euch zukommt, wird an Komplexität im tatsächlichen Kampfverlauf genommen. Unseren maximal sechs Legionen können wir Angriffs- und Bewegungsbefehle geben, natürlich gibt es ein Schere-Stein-Papier-Prinzip der verschiedenen Insekten-Truppen und ein paar erforschbare Superkräfte für temporäre Boni und Wettereinflüsse. Insgesamt bleibt Empire of the Ants aber weit weg von den Möglichkeiten, die seit Längerem im Genre usus sind. Echtes Mikromanagement und taktische Finessen bleiben aus.

Entomologie-Exkursion

Das ist umso tragischer, weil Empire of the Ants die Leidenschaft für das Thema anzusehen ist. Die Geschichte, basierend auf einem Roman von Bernard Werber, führt uns gut in die Lebenswelt der Tierchen ein. Die zugrundliegende Weite und Vielzahl von Ameisenkolonien wird ebenso deutlich wie die Dramatik des täglichen Überlebenskampfes oder die Perspektiven auf andere Spezies.

Allein, nichts davon kann die gleichzeitig umständliche und oberflächliche Spielerfahrung wirklich abmildern. Empire of the Ants mag ein mutiges Experiment sein – aber diese können eben auch scheitern. Und dass zwar ein Mehrspieler-Modus, aber kein einfaches Gefecht jenseits der Geschichte gegen den Rechner möglich ist, kann auch nur verwundern.

Greift zu, wenn... … euch Insekten faszinieren und eine Spielwelt für euch wichtiger ist als Tiefe und Mechanik. Spart es euch, wenn... … ihr ein irgendwie klassisches Echtzeitstrategie-Spiel erwartet.