Piranha Bytes sind eigentlich gar nicht mehr aus der deutschen Entwicklerlandschaft wegzudenken, und das nicht nur, weil selbige relativ überschaubar ist. Mit Gothic und Risen hat das Studio immerhin zwei nicht so ganz kleine Marken auf die Beine gestellt. Mit ELEX verließ Piranha Bytes ausgetretene Fantasy-Pfade und gab sich mehr der Science Fiction hin. Durchaus mit Erfolg, denn ELEX kam bei den Fans recht gut an. Gut genug zumindest, um nun einen Nachfolger anzukündigen, zu dem uns nun auch ein wenig Gameplay präsentiert wurde.

Es gibt so gewisse Konstanten bei Piranha-Bytes-Spielen, die wir immer wieder entdecken und die so ein bisschen zum Aushängeschild des Studios geworden sind. Hübsch gestaltete, handgearbeitete Spielwelten, diverse Fraktionen, der raue Unterton und meist auch griffige Geschichten. Es gibt aber auch andere Konstanten, die das Studio bisher nie so richtig in den Griff bekommen hat, darunter oft hölzerne Animationen, veraltet wirkende Technik, maue Steuerung und Interfaces, eher schwache Kampfsysteme.

Die uns während der Präsentation gezeigten Spielszenen bestätigen, dass einige dieser Konstanten auch bei ELEX II wieder mit im Spiel sind, an anderen will das Studio arbeiten. So sollen vor allem die Mechaniken für Nah- und Fernkampf gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert werden. Die gezeigten Kampfszenen wirken für uns noch nicht so wirklich griffig, allerdings lässt sich das natürlich erst beurteilen, wenn wir selbst mal Hand anlegen können. Der Kampf soll ohnehin nur etwa 30 Prozent des Spiels ausmachen und wir hoffen, dass das neue Kampfsystem gegenüber dem Vorgänger noch deutlichere Veränderungen in Petto hat als die Tatsache, dass ihr nun auch beim Jetpack-Flug attackieren könnt.

Wie auch immer. ELEX II setzt einige Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers auf und erneut übernehmt ihr die Rolle von Jax, dessen Fähigkeiten aufgrund nicht näher benannter Ereignisse wieder mal auf Anfang zurückgesetzt werden. Jax hat sich mehr und mehr zurückgezogen, wird aber durch eine neue Bedrohung erneut in den Konflikt zwischen den nunmehr fünf Fraktionen gezogen, die sich um die Rohstoffe der Spielwelt Magalan prügeln. Die Spielwelt bekommt einige neue Areale, einige bereits bekannte Umgebungen sind in veränderter Version ebenfalls mit an Bord.

Das postapokalyptische Szenario ist erneut eine kunterbunte Mischung aus Science Fiction und Fantasy, sodass Schwert, Bogen und Magie ebenso eine Rolle spielen wie Schusswaffen, Raketenwerfer und das Jetpack, das im neuen Spiel erweiterte Möglichkeiten und längere Nutzungsdauer bekommt. Die Spielwelt Magalan ist wie immer handgearbeitet und soll zur Erkundung locken und diese auch belohnen. Abwechslung soll aufgrund zahlreicher Klimazonen hinreichend vorhanden sein und das Auge verwöhnen.

Piranha Bytes stellt erneut die Interaktion mit den Charakteren der Spielwelt in den Vordergrund. Rund 300 NPC-Charaktere aus fünf Fraktionen sollen es sein, mit denen ihr in den rund 60 Stunden Spielzeit interagieren könnt. Satte 350.000 Worte werden für die Dialoge vertont, es gibt also reichlich Redebedarf. Die fünf Fraktionen sollen sich in vielen Aspekten unterscheiden, sowohl was Architektur als auch Kultur angeht. Und natürlich könnt ihr euch einer dieser Fraktionen anschließen. Wiederspielbarkeit zieht ELEX II unter anderem daraus, dass der Verlauf der Geschichte je nach Fraktion unterschiedlich ist.

ELEX II - Ankündigungs-Trailer Quasi aus dem Nichts haben Piranha Bytes und THQ Nordic einen Nachfolger zum Open-World-Rollenspiel ELEX angekündigt. Es gibt zwar noch keinen Termin, aber immerhin einen ersten Ankündigungs-Trailer.

Natürlich werden eure Entscheidungen und die entsprechenden Konsequenzen wieder eine zentrale Rolle spielen. Neben Kampf und Interaktion soll aber auch die Erkundung der Spielwelt einen wichtigen Unterhaltungsfaktor darstellen. So soll es viel zu entdecken geben und ihr könnt mit zahlreichen, meist überaus unfreundlichen Kreaturen rechnen und auch von Dungeons war die Rede. Gut so, die Streifzüge durch die schön gestalteten Spielwelten von Piranha Bytes waren schon immer eines der großen Highlights.

Viel mehr ließ sich den ersten paar Minuten Gameplay nebst Kommentaren der Entwickler noch nicht entnehmen. Sehr viel wird davon abhängen, ob sich Piranha Bytes eine feine Story ausgedacht hat. Das überarbeitete Kampfsystem ist sicherlich ebenfalls eine wichtige Baustelle. Und wie es mit Aspekten wie Skillsystem und Individualisierung aussieht, ist derzeit noch nicht abzusehen. Bis zum Release, dessen Termin derzeit noch nicht feststeht, geht aber sicherlich noch etwas Zeit ins Land, die mit weiteren Informationen gespickt sein wird. ELEX II wird übrigens für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.