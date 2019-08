Electronic Arts baut sein PC-Abo Origin Access auch im August weiter aus und hat jetzt die nächsten Neuzugänge für den Dienst bestätigt.

Die Liste der über das Spiele-Abo Origin Access auf dem PC verfügbaren Titel ist mittlerweile auf mehr als 225 angestiegen - und Electronic Arts ruht sich natürlich weiterhin nicht aus. Ab sofort sind die nächsten Neuzugänge mit von der Partie.

Exklusiv bei Origin Access Premiere steht ab sofort Warhammer: Chaosbane in der Magnus Edition zur Verfügung. Damit kommen Hack'n'Slash-Fans auf ihre Kosten, die auch ein Faible für Koop-Gameplay haben.

Auch Basic-Mitglieder dürfen hingegen das Actionspiel Vampyr genießen, das The Vault bereichert und euch in die Rolle des frisch verwandelten Vampirs Dr. Jonathan Reid schlüpfen lässt. Dazu gesellen sich in Kürze mehrere Indie-Titel von Team17, namentlich:

Das höherwertige Premiere-Abo lässt euch auch aktuelle First-Party-Spiele von EA direkt im Rahmen der Mitgliedschaft zocken, darunter auch Madden NFL 20 oder Sea of Solitude. Nächsten Monat wird eine Reihe neuer Titel angekündigt, die ab September im Abo-Service für Basic- und Premier-Mitglieder zur Verfügung stehen.