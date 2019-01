Electronic Arts setzt weiter auf sein Spielabo Origin Access und spendiert PC-Spielern nun wieder neues Spielefutter. Wir verraten euch hier, welche Titel neu in The Vault dabei sind.

Bereits im Basis-Paket von Origin Access erhaltet ihr für kleines Geld Zugriff auf allerhand Vollversionen von Electronic Arts sowie von Drittanbietern. Dabei handelt es sich zwar nicht um die allerneuesten Spiele, das Angebot kann sich aber durchaus sehen lassen. Auch im neuen Jahr hat der Publisher nun wieder am Line-up geschraubt und jetzt frische Titel hinzugefügt.

Mit dabei ist unter anderem das noch gar nicht mal so alte Indie-Darling und Sequel Unravel Two, in dem ihr gleich mit zwei Yarnys im Koop-Modus lospuzzlen dürft. Auch Star-Wars-Fans kommen mit dem Gold Pack von Star Wars: Empire at War auf ihre Kosten.

Alle weiteren Titel könnt ihr der nachfolgenden Übersicht samt offizieller Beschreibung entnehmen:

Unravel Two: Mit nicht nur einem, sondern gleich zwei Yarnys werden in diesem Koop-Puzzle-Plattformer neue Freundschaften geknüpft.

Star Wars: Empire at War - Gold Pack: Von Kashyyyk nach Dagobah – Spieler haben die Wahl, in Echtzeit-Strategie das Gleichgewicht in der Galaxis wiederherzustellen oder zu zerstören.

Dead in Vinland: In dieser rundenbasierten Simulation stellen Spieler sich den Gefahren einer mysteriösen Insel und errichten sich ein neues Zuhause.

Deponia Doomsday: Protagonist Rufus muss sich durch ein verrücktes Abenteuer voller seherischer Träume, Zeitreisender und mehr kämpfen.

Judgment: Apocalypse Survival Simulation: Spieler erschaffen und verwalten eine Kolonie, um den herannahenden Tag des Jüngsten Gerichts zu überleben.

The Flame in the Flood: Auf einer Floß-Reise durch das postapokalyptische Amerika macht sich der Spieler im Kampf ums Überleben auf die Suche nach Nahrung und fertigt Gegenstände an.

Wer über das teurere Premier-Abonnement verfügt, der erhält exklusive auch noch die Vollversion von They Are Billions dazu, in der ihr Horden Infizierter abwehren und eure Kolonie schützen müsst.

Die Basic-Mitgliedschaft gibt euch vollständigen Zugriff auf The Vault, eine ständig wachsende Sammlung mit über 160 Spielen, und 10-stündige Play-First-Trials zu neuen und kommenden EA-Spielen schon Tage vor der Veröffentlichung. Premier-Mitglieder genießen alle Vorteile der Basic-Mitgliedschaft sowie unbegrenzte Spielzeit bei neuen EA-Titeln auf dem PC als Erster - also Vollversionen und keine Trials.