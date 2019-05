Electronic Arts baut das Angebot für Abonnenten von Origin Access weiter aus und hat etliche Neuzugänge für The Vault vorgestellt. Dabei schickt man euch in allerhand Star-Wars-Titeln in eine weit entfernte Galaxis.

Abonnenten von Origin Access, die ein Faible für Star Wars haben, kommen in Kürze auf ihre Kosten, denn EA feiert ebenfalls den offiziellen Star-Wars-Tag, den 04. Mai aka "May the Fourth". Am morgigen Samstag erweitern etliche Titel des Sci-Fi-Franchise das kostenlose Spieleangebot via The Vault.

Um den inoffiziellen Star-Wars-Feiertag gebührend zu feiern, kommen ab morgen folgende neue Titel des Franchise für Abonnenten auf dem PC dazu:

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – Spieler schlüpfen in die Rolle von Jaden Korr, einem Jedi-Schüler in der Ausbildung. Nach der Charakteranpassung und dem Bau eines eigenen Lichtschwertes müssen die Galaxis gerettet und die Ragnos’ Jünger aufgehalten werden.

Star Wars: Battlefront II (Classic, 2005) – Für die Republik! Spieler kämpfen für die 501. Elite-Legion und ziehen auf klassischen Schlachtfeldern überall in der Galaxis in den Kampf.

Star Wars: Republic Commando – Dieser Einzelspieler-First-Person-Titel spielt während der Klonkriege und lässt den Spieler einen Trupp von Elitesoldaten anführen.

Star Wars: Rogue Squadron 3D – Spieler wählen ihren Lieblingssternenjäger und tragen Luftkämpfe gegen imperiale Elitepiloten aus.

Star Wars: Dark Forces – In diesem First-Person-Shooter müssen Spieler auf einer Geheimmission verhindern, dass das Imperium eine gewaltige Armee aushebt.

Star Wars: Shadows of the Empire – Die Herrschaft des Dunklen Prinzen Xizor beginnt – in einem Abenteuer voller klassischer Star Wars-Schauplätze und -Modi.

Star Wars: X-Wing Alliance – Angriff! Spieler nutzen die vollen Fähigkeiten des Millennium Falken, um gegen das Imperium und den zweiten Todesstern in den Kampf zu ziehen.

Star Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith – Spieler führen Mara Jade durch ihre Zeit als Jedi-Schülerin, schalten mit der Macht neue Kräfte frei und schützen die Rebellenbasis vor der Dunklen Seite.

Star Wars: Galactic Battlegrounds Saga – Im Galaktischen Bürgerkrieg und während der Klonkriege werden Strategieschlachten in Echtzeit bestritten.

Star Wars: Starfighter – Um einen friedlichen Planeten zu beschützen, gehen Spieler eine riskante Allianz ein. Es müssen gewaltige Armeen zu Lande, zu Wasser und in der Luft eingesetzt werden, um zu siegen.

Star Wars: Episode I Racer – In diesem Rennspiel rasen Spieler durch einzigartige Welten aus der Star Wars-Galaxis und müssen dabei Methanseen, Meteoritenschauern und Tusken-Räubern ausweichen.

Star Wars: Rebellion – In diesem Strategiespiel wetteifern Spieler um die Unterstützung von mehr als 200 Welten, um die Galaxis nach eigenem Belieben zu beherrschen.

Die Basis-Mitgliedschaft bei Origin Access gewährt euch bereits gegen ein monatliches Entgelt Zugang zu mehr als 160 Vollversionen für den PC, darunter dann auch die oben genannten Star-Wars-Titel. Zudem gibt es regelmäßig 10-stündige Play-First-Trials neuer EA-Spiele. Im Rahmen einer Premier-Mitgliedschaft bekommt ihr auch direkt auf neue EA-Titel vollständigen Zugriff.