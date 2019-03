Publisher will sich bessern & entlässt Hunderte Mitarbeiter

Es ist durchaus ein Paukenschlag: Mit Electronic Arts hat nun einer der größten Publisher der Spielebranche Hunderte Mitarbeiter entlassen, um das Unternehmen fit für eine bessere Zukunft zu machen!

Nachdem zuvor bereits mit Activision-Blizzard ein anderes Schwergewicht der Spielebranche etliche Mitarbeiter entlassen hat, zieht nun auch Electronic Arts nach. Laut einem neuen Bericht der für gewöhnlich sehr gut informierten Kollegen von Kotaku wurden nicht weniger als 350 Mitarbeiter durch EA auf die Straße gesetzt.

Laut dem Bericht soll es sich dabei in erster Linie um Angestellte handeln, die bislang in den Bereichen Marketing und Publishing, daneben aber auch in anderen Abteilungen tätig gewesen sein sollen.

CEO Andrew Wilson begründet den harschen Einschnitt in einer internen E-Mail an Mitarbeiter wie folgt: "Wir haben die Vision, das großartigste Spieleunternehmen der Welt zu sein. Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann sind wir dort derzeit aber nicht. Wir haben viel Arbeit mit unseren Spielen, den Beziehungen zu den Spielern und unserem Geschäft vor uns."

Wenig später folgte auch auf der offiziellen Webseite von EA ein entsprechendes Statement, das etwas ausführlicher ausfällt. Demnach wolle man sich durch die Einschnitte auf die Herausforderungen sowie Chancen der Zukunft vorbereiten. Auch die Spielebranche unterliege derzeit spürbaren Veränderungen und ein Spieleunternehmen müsse sich dementsprechend ebenfalls verändern, auch um den Bedürfnissen der Spieler besser gerecht werden zu können.

Nach einer internen Analyse sei man zum Ergebnis gekommen, insbesondere die Bereiche Marketing und Publishing verändern zu müssen. In Folge dessen werden die Niederlassungen in Japan und Russland verkleinert; der Fokus solle künftig mehr auf der Verbesserung der Spielqualität selbst liegen. Die Entscheidung, rund 350 Mitarbeiter zu entlassen, sei sehr schwer, allerdings sei diese auch wichtig und notwendig.