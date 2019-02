Electronic Arts baut sein Abo-Modell Origin Access auf dem PC auch im Februar weiter aus. Dabei erwartet euch längst nicht nur der Vorabzugang zu Anthem als Premier-Mitglied. Vielmehr gibt es auch Madden NFL 19 sowie Star Wars satt!

Wer auf dem PC Origin Access abonniert hat und sich zufällig auch für Star Wars begeistern kann, der zieht gewissermaßen das große Los. Denn Electronic Arts baut das Portfolio im Rahmen des Abo-Modells vor allen Dingen um allerhand Star-Wars-Spiele aus.

Neben dem aktuellen Ableger der Football-Reihe Madden NFL 19 und Gone Home gibt es gleich fünf Star-Wars-Titel abzustauben. So könnt ihr zwei Mal LEGO Star Wars, beide Star Wars: The Force Unleashed und auch Star Wars: TIE Fighter in der Special Edition zocken.

Die neuen Titel bei Origin Access - sowohl für Basic- als auch Premier-Mitglieder - laut offiziellen Angaben im Überblick:

Als Premier-Mitglied erwartet euch ab sofort außerdem ein neuer EA-Blockbuster: Anthem aus dem Hause BioWare lässt sich nämlich im Rahmen der Legion of Dawn Edition ab dem heutigen 15. Februar 2019 vorzeitig zocken.

Aber auch in der Basic-Mitgliedschaft gibt es mittlerweile Zugriff auf eine stets wachsende Spielesammlung, die mittlerweile über 160 Spiele und 10-stündige Play-First-Trials aktueller Titel umfasst.