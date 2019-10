EA hat auf Twitter einen merkwürdigen Tweet abgesetzt. Statt darüber zu rätseln, spotten die Follower über den Publisher.

War es ein Versehen? War es eine Aufforderung den Satz zu vollenden oder ein kryptischer Versuch, Aufmerksamkeit zu generieren? Dass der Tweet unbeabsichtigt veröffentlicht wurde, lässt sich ziemlich sicher ausschließen, da er nicht entfernt wurde. Aber um was geht es überhaupt? In besagtem Tweet schrieb Electronic Arts lediglich das Wort "games,". Vermutlich ein Versuch, Assoziationen mit diesem Begriff aus den Followern herauszukitzeln, doch in den Antworten konnten die Nutzer nicht an sich halten und spotteten darüber, was sie mit Spielen im Zusammenhang mit EA verbinden. Hier eine Auswahl:

Yeah you dont know how to make them — Spooky Garlic Bread (@GarlicB21413096) October 21, 2019

Please pay $4.99 to unlock the rest of the tweet — 🎃 Alex.EXE 🎃 (@AlexTheJPEG) October 22, 2019

Eine Vielzahl der Tweets zieht EAs Monetarisierungspolitik in den Spielen des Publishers durch den Kakao, durch die Inhalte hinter Mikrotransaktionen zurückgehalten werden. Sie interpretieren das Posting als unvollständigen Tweet, der erst nach einer Zahlung vollständig betrachtet werden kann.