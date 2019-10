Mehrere unangekündigte Titel samt weiterer Remaster in Arbeit

Im Gespräch mit Investoren zeigte sich Publisher Electronic Arts durchaus offen, was Infos zu den aktuellen Plänen des Unternehmens betrifft. Gleich mehrere bislang unangekündigte Spiele sollen demnach kommendes Jahr erscheinen - und auch weitere Remaster sind fest eingeplant.

Immer mehr Klassiker früherer Spieletage werden mittlerweile ja optisch aufpoliert neu aufgelegt. Blizzard Entertainment macht das derzeit mit Warcraft III, EA haucht dem Strategie-Klassiker Command & Conquer neues Leben ein. Bei diesem einen Remake-Projekt wird es bei EA indes gar nicht erst bleiben, wie das Unternehmen nun gegenüber Investoren bestätigte.

Für das kommende Geschäftsjahr 2021, das vom April 2020 bis zum März 2021 laufen wird, habe man gleich mehrere bislang noch unangekündigte Spiele in Arbeit, die dann veröffentlicht werden sollen. Unter diesen sollen sich auch Remaster von Franchises befinden, die von den Fans besonders geliebt werden. Auch das besagte Command & Conquer zählt dazu, die Aussage wurde aber explizit in der Mehrzahl getätigt, so dass es noch mindestens eines wenn nicht gar mehrere weitere Spiele dieser Art geben wird.

Im weiteren Verlauf lieferte EA aber zunächst leider keinen Hinweis darauf, um welche Spielemarken es gehen könnte. Immerhin ließ man losgelöst von den Remakes aber ebenfalls noch die Info vom Stapel, dass mindestens zwei unangekündigte Projekte von Third-Party-Entwicklern ebenfalls im kommenden Geschäftsjahr erscheinen sollen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um neue Titel des EA-Originals-Labels.

Auch die internen Studios werkeln in der Zwischenzeit an noch unangekündigten Spielen, darunter eine neue IP bei Motive sowie neue Titel bei DICE, BioWare, Maxis und Criterion. Ob diese allesamt schon im kommenden Geschäftsjahr erscheinen werden, ist jedoch mehr als fraglich.