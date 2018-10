Das PC-Abomodell Origin Access von Electronic Arts gibt es mittlerweile ja als Basic- und auch als Premium-Variante; Letztere bietet euch auch Zugriff auf aktuelle, neue Titel aus dem Hause EA. Wer zunächst einmal das Basic-Programm ausprobieren möchte, bekommt nun die Chance dazu.

Per Pressemeldung hat Electronic Arts heute eine kostenlose Testphase für Origin Access Basic angekündigt. Wer noch kein Abonnent des PC-Dienstes ist, der euch via The Vault zahlreiche EA-Vollversionen und einige Third-Party-Titel einbringt, der kann diesen nun erst einmal ausprobieren.

Die Testphase umfasst alle Vorzüge von Origin Access Basic, eben einschließlich The Vault, zehn Prozent Rabatt bei Einkäufen via Origin sowie auch die Play-First-Trials aktueller Titel wie Madden NFL 19 oder FIFA 19, die auf zehn Stunden Spielzeit begrenzt werden. Wer sich ohne Kostenverpflichtung erst einmal selbst ein Bild vom Service machen möchte, kann nun also bedenkenlos zuschlagen.

Darüber hinaus gibt es im The Vault passenderweise auch einige Neuzugänge. So sind dort neben Tropico 5, Project Highrise, Tharsis und auch dem gelungenen Taktik-Titel Shadow Tactics neuerdings auch folgende weitere PC-Spiele vertreten:

Cosmic Star Heroine

Opus Magnum

Slime-san Superslime Edition

Sudden Strike 4

Deponia