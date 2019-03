Spiele-Abos werden ja nicht erst seit dem Xbox Game Pass immer populärer. Auch Electronic Arts hat mit EA Access auf der Xbox One und Origin Access auf dem PC eigene Angebote am Start. EA Access könnte indes nun auch auf die PlayStation 4 kommen.

Für Fans von EA-Titeln ist EA Access durchaus ein interessantes Angebot. Bereits in der Basis-Mitgliedschaft erhalten diese Zugriff auf zahlreiche EA-Titel via The Vault sowie Zugang zu exklusiven Play-First-Trials der neuesten Spiele, die sich dann vorab ausprobieren lassen. Im Rahmen der Premier-Mitgliedschaft sind auch Neuveröffentlichungen im Abo-Preis inbegriffen. Allerdings ist das Angebot bislang eben auf die Xbox One beschränkt.

Während PC-Gamer stattdessen auf Origin Access zurückgreifen können, schauen PS4-Gamer komplett in die Röhre. Doch das könnte sich jetzt womöglich ändern. Im brasilianischen PlayStation Store wurde nun nämlich ein entsprechendes Logo von EA Access gesichtet - obwohl es den Service wie erwähnt eigentlich noch gar nicht auf der PlayStation 4 gibt.

Unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ob das bei Reddit aufgetauchte Bild am Ende nicht doch ein Fake sein könnte. In Anbetracht der Tatsache, dass Abo-Dienste im Stile von Netflix auch im Spielebereich immer populärer werden, könnte eine PS4-Ausweitung seitens EA durchaus Sinn ergeben. Womöglich bereitet der Publisher einen entsprechenden Schritt bereits vor.

Einen Haken hätte ein solches Angebot auf der PS4 jedoch: Die Sony-Heimkonsole ist im Gegensatz zur Xbox One nicht abwärtskompatibel und so könnte der Publisher via The Vault vermutlich keine Spiele früherer Konsolengenerationen auf diesem Weg verfügbar machen. Womöglich wäre das Spielenangebot daher auf Titel der aktuellen Generation begrenzt.

Wir halten euch über weitere Entwicklungen dieses Gerüchts natürlich auf dem Laufenden.