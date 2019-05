Anlässlich der E3 in Los Angeles veranstaltet Electronic Arts im Juni wieder das hauseigene Event EA Play. Dort soll es keine klassische Pressekonferenz geben, wohl aber einen ausgiebigen Livestream mit allerhand Neuvorstellungen.

Zwar verzichtet Electronic Arts auf der EA Play bzw. der E3 in Los Angeles in diesem Jahr auf eine klassische Pressekonferenz, Daheimgebliebene werden vom Publisher aber trotzdem ausgiebig bedacht. Zum Start in das eigene Begleit-Event hat man jetzt nämlich ein umfangreiches Stream-Programm vorgestellt, in dessen Rahmen etliche neue Spiele ausführlich vorgestellt werden.

Der Livestream beginnt am 08. Juni um 18:15 deutscher Zeit mit der Opening Show aus dem Hollywood Palladium; diese wird rund 15 Minuten dauern. Anschließend wird es nach und nach etliche Gameplay-Demos und frische Infos zu bereits bekannten Titeln sowie von Neuvorstellungen geben.

Randnotiz: Auch wenn noch in diesem Jahr ein neues Need for Speed erscheinen soll, so lässt das neue Rennspiel die diesjährige EA Play zunächst noch aus. Womöglich gibt es dann im Rahmen der gamescom ja erste Infos.

Der vollständige Zeitplan der EA-Play-Übertragungen im Überblick:

Die Übertragung könnt ihr über die Kanäle EA.com, YouTube oder Twitch verfolgen. Wer nur einzelne Titel sehen will, der muss sich nicht mehr eine ganze Pressekonferenz ansehen, sondern kann zu den oben genannten Zeiten einfach einschalten.