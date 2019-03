Electronic Arts wird anlässlich der E3 2019 auch dieses Mal wieder das hauseigene Event EA Play in Los Angeles veranstalten. Allerdings gibt es im Vergleich zum Vorjahr eine Ausnahme: eine Pressekonferenz wird es diesmal nicht geben!

Electronic Arts kehrt auch in diesem Juni pünktlich zur E3 in Los Angeles in die US-Metropole zurück, um das hauseigene Event EA Play zu veranstalten. Dieses nutzte man bislang auch immer für eine große Pressekonferenz, auf der man die eigenen Neuheiten vorstellte und präsentierte, doch 2019 verzichtet man zumindest auf eine solche Veranstaltung.

Laut EA wolle man "weniger sprechen und mehr spielen" auf der EA Play 2019. Weiterhin wolle man sich komplett auf die Spieler-Community und die Games fokussieren. Gibt es dann gar keine Neuvorstellungen? Zum geplanten Event-Ablauf sagt EA: "Wir lassen die Pressekonferenz in diesem Jahr aus und ersetzen diese durch mehrere Livestreams, die in den ersten beiden Tagen des Events ausgestrahlt werden. Dadurch bringen wir euch mehr von dem, was ihr euch gewünscht habt, nach Hause - mehr Gameplay und tiefere Einblicke in die Teams, welche die Spiele machen."

Die Wochenenden seien zum Spielen da und daher habe man das EA Play Fanfest auf Samstag, den 08. Juni sowie Sonntag, den 09. Juni 2019 gelegt. Hier können teilnehmende Spieler die neuen Titel per Hands-On ausprobieren. Der Startschuss für die EA Play 2019 fällt jedoch schon einen Tag früher, nämlich am Freitag, den 07. Juni. Bereits ab diesem Tag gibt es folglich Blicke hinter die Kulissen, Gameplay-Reveals, Entwickler-Gespräche und mehr. Tickets können ab nächstem Monat erworben werden.

Was haltet ihr von der Neuausrichtung des Events? Werdet ihr die sonst alljährliche Pressekonferenz vermissen?