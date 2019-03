Electronic Arts baut sein hauseigenes Abo-Modell Origin Access auch im März weiter aus und hat nun neue Vollversionen für den Service vorgestellt. Wir verraten euch hier, was euch in Kürze erwartet.

Abonnenten von Origin Access auf dem PC dürfen sich auch im laufenden Monat März wieder über frisches Spielefutter freuen. Wie EA jetzt per Pressemeldung bekannt gab gibt es ab dem 14. März gleich vier neue Titel, die auch Basic-Abonnenten via The Vault abrufen können.

Konkret handelt es sich dabei um:

Darüber hinaus lockt EA in diesem Monat auch mit einigen In-Game-Vorteilen für die Neuzugänge in der immer größer werdenden Spielebibliothek:

Apex Legends – Indem ihr euch bis zum 30. Juni 2019 bei Origin Access anmeldet und Apex Legends spielt, erhaltet ihr als Abonnent 1.000 Apex Coins, einen exklusiven epischen Flatline-Waffenskin und ein besonderes Bannerabzeichen.

Anthem – Alle Spieler, die zwischen dem 15. und 31. März spielen, erhalten den exklusiven Aufkleber "In alle Richtungen" zur Personalisierung ihres Javelins.

Madden NFL 19 - Basic-Abonnenten erhalten ein "Gold Team Fantasy Pack" in Madden Ultimate Team am zweiten Tag jeden Monats, und Premier-Abonnenten können sich jeden Monat zwei Gold-Spieler aussuchen. Spieler loggen sich dazu einmal im Monat bei MUT ein und wählen den Reiter "Unopened Packs" im MUT Store-Menü aus.

Im Laufe des Monats soll es noch weitere Belohnungen geben.