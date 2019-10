Seit dem Start der hauseigenen Plattform Origin hat sich Electronic Arts mit seinen Spielen von Steam verabschiedet, doch bald könnte es womöglich nun ein Comeback geben.

Wer Titel von Publisher Electronic Arts auf dem PC zocken wollte, der kam seit dem Start des Origin Stores im Jahr 2011 nicht mehr um die hauseigene Distributionsplattform des Unternehmens herum. Bei Steam hat sich der Publisher nämlich seither verabschiedet - doch das könnte sich nun zeitnah ändern.

EA selbst lässt nun mit einem Tweet aufhorchen, der einen handfesten Hinweis liefert. In diesem ist lediglich eine EA-Tasse zu sehen, aus der Dampf (engl. Steam) nach oben steigt. Nur ein Gag? Wohl nicht, denn es findet sich ein weiterer Hinweis.

Der Twitter-Nutzer RobotBrush ist auf einige Codezeilen in einer Changelist gestoßen, die das EA-Comeback auf Valves populärer PC-Plattform impliziert. Kommt es tatsächlich so, dann werdet ihr EA-Titel wohl künftig wieder bei Steam kaufen und eurer dortigen Spielebibliothek zuweisen können; gestartet werden die Games dann aber über den verknüpften Origin-Launcher.

looks like EA are indeed getting ready to come back to steam



:) pic.twitter.com/p5KVTlu40c