Electronic Arts schraubt weiter fleißig am Spiele-Angebot des eigenen Abo-Modells EA Access auf der Xbox One und hat für die nächsten Wochen nun weitere neue Titel angekündigt.

Abonnenten von EA Access auf der Xbox One dürfen sich schon in den kommenden Tagen über frischen Nachschub freuen, was im Übrigen kostenfreie neue Vollversionen beim Abodienst betrifft. So kommen noch im Oktober gleich drei actionreiche neue Titel hinzu, die das Line-up künftig bereichern.

Zu diesen drei Titeln zählt unter anderem das Remaster von Burnout Paradise, so dass ihr auf der Microsoft-Konsole künftig als Abonnent durch die Straßen von Paradise City düsen dürft. Auch der Actiontitel Army of Two wird zudem noch im November kommen.

Ein weiteres Highlight steht außerdem im November ins Haus, denn dann dürfen Abonnenten von EA Access vor allen anderen tiefer in den neuen Shooter Battlefield V eintauchen. Die entsprechende First-Trial-Version, die auf bis zu 10 Stunden Spielzeit noch vor dem eigentlichen Release des Shooters beschränkt ist, startet am 09. November 2018. Der Spielfortschritt kann beim Kauf der Vollversion übernommen werden.

Die Neuheiten bei EA Access in den kommenden Wochen im Überblick:

Fight Night Champions – 10. Oktober

Burnout Paradise Remastered – 10. Oktober

Army of Two – 17. Oktober

Battlefield V Play First Trial – 09. November