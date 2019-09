Electronic Arts baut seine beiden Spiele-Abos EA Access auf Konsolen sowie Origin Access auf dem PC weiter aus und präsentiert weitere Neuzugänge, die ihr jetzt ohne weitere Kosten zocken könnt. Mit Anthem ist auch ein namhafter Vertreter dabei.

Publisher EA hat den kostenpflichtigen Diensten Origin Access und EA Access wieder weitere neue Titel spendiert bzw. weitere Neuzugänge für den weiteren Verlauf des Septembers in Aussicht gestellt.

Unter anderem ist das futuristische Anthem von nun an in The Vault verfügbar, so dass ihr den Titel ohne weitere Kosten so lange zocken könnt, wie ihr möchtet. Premier-Abonnenten erhalten einige Tage vor dem eigentlichen Release auch Zugriff auf das nagelneue FIFA 20, das über das Abo bereits ab dem 19. September spielbar sein wird. Wer eine Basis-Mitgliedschaft bei EA Access oder Origin Acces besitzt, der kann den neuen Fussball-Titel zehn Stunden lang im Rahmen einer Play-First-Trial ebenfalls vorab ausprobieren.

FIFA 20 - Player Ratings: The Bunker Trailer Mit einem neuen Trailer bereitet EA Sports auf die Vorstellung der Spieler-Ratings in FIFA 20 vor.

Die Übersicht der Neuzugänge im September bei Origin Access auf dem PC:



12. September

Anthem

Out of the Park Baseball 20

The Escapists 2

Ultimate Chicken Horse

Vambrace: Cold Soul

Yooka-Laylee

19. September

FIFA 20 (Premier)

FIFA 20 (Basic): 10-stündiges Play First Trial

Die Übersicht der Neuzugänge im September bei EA Access auf Xbox One und PS4:



12. September

Anthem

19. September

FIFA 20: 10-stündiges Play First Trial