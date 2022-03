Die Zauberin Sellen ist eine der ersten NPCs, die ihr im Spiel trefft. Da sie gleichzeitig als Händlerin für Zaubersprüche fungiert, kann man schonmal übersehen, dass mit ihrer Person eine komplette Neben-Questline verbunden ist, die eine der spannendsten Geschichten des Spiels erzählt. Wir nehmen euch Schritt für Schritt hindurch mit.

Zauberin Sellen findet ihr bereits im Startgebiet Limgrave von Elden Ring. Ihre Geschichte ist eng mit der Lore um die Zauberakademie von Raya Lucaria und die Machtkämpfe der Schimmersteinmagier verknüpft. Außerdem überkreuzt sich ihre Questline mit der von Hexenjäger Jerren aus Schloss Rotmähne in Caelid. Wir können daher nur wärmstens empfehlen, diese Story zu erleben!

1. Ruinen eines Wegpunktes: Ihr findet Zauberin Sellen in der Gruft der Ruinen eines Wegpunktes im Osten des Startgebiets Limgrave. Ihr seid bestimmt schon daran vorbeigekommen auf dem Weg zur Halbinsel der Tränen im Südosten. Dort verkauft sie in ihrem Labor Zaubersprüche. Redet mehrfach mit ihr und kauft bei Gelegenheit ein paar Zauber, was neue Dialogoptionen freischaltet. Sie akzeptiert euch als Lehrling und erzählt vom Konflikt innerhalb der Magierzunft, gegen die sie einst aufbegehrte. Ihr müsst als Nächstes ihre beiden Meister finden, die an weit entfernten Orten in der Spielwelt versteckt sind.

2. Urzauberer Azur: Sellens Meister Azur befindet sich im Gebiet Gelmir, ganz oben im Nordwesten der Zwischenlande. Ihr erreicht es, wenn ihr Haus Vulkan einmal komplett gegen den Uhrzeigersinn umrundet, an Festung Laiedd und dem Einsiedlerdorf vorbei und bis zum Ende einer Schlucht. Der Ort der Gnade dort trägt bezeichnenderweise den Namen „Urzauberer Azur“. Er befindest sich direkt daneben an die Wand gelehnt. Von ihm erhaltet ihr den Zauberspruch Azurs Komet, der einer der mächtigsten Zaubersprüche im gesamten Spiel darstellt. Kehrt daraufhin zu Sellen in den Ruines eines Wegpunktes zurück.

3. Meister Lusat: Sellen bittet euch nun, ihren zweiten Meister zu finden, Meister Lusat, und gibt euch einen Tipp zu seinem Aufenthaltsort. Er wird in einer Höhle in einer Zelle hinter einer magischen Barriere gefangen gehalten. Sie überreicht euch einen Schlüssel, den ihr benötigt, um magische Barrieren zu entfernen. Eventuell kommt euch der Hinweis bekannt vor: In der „Notiz: Geheime Höhle“, die ihr bei einem nomadischen Händler in Caelid kaufen könnt, berichtet von einer versteckten Höhle hinter dem Friedhof von Sellia, Stadt der Zauberer.

4. Kirche der Seuche - Friedhof: Besagter Hinweis ist leicht missverständlich, denn der Friedhof befindet sich nicht direkt in der Stadt Sellia, sondern etwas außerhalb davon. Reitet von der Kirche der Seuche (in der auch die Quest von der kranken Frau Millicent startet) nach Norden, bis ihr von einem Zauberer angegriffen werdet. Dort befindet sich die Höhle „Sellias Versteck“ hinter einer scheinbaren Wand in der Klippe. Haltet nach Hinweisen von anderen Spielern auf dem Boden Ausschau, die in der Regel so freundlich sind, euch den Ort anzuzeigen.

5. Sellias Versteck: Erkundet die Höhle und ihr findet dort eine magisch verschlossene Tür. Tipp: Relativ am Ende der Kristallhöhle trefft ihr auf eine der hier ansässigen Schnecken, die auf einem der großen Kristalle auf eurem Weg sitzt. Wenn ihr euch hier nach unten in die Grube fallen lasst und geradeaus weiter geht, gelangt ihr direkt an den gesuchten Ort. Mit Sellens Schlüssel lässt sich die magische Barriere öffnen, und ihr findet die Leiche von Meister Lusat dahinter. Interagiert mit ihm, um den Zauberspruch Sterne des Ruins zu erhalten.

6. Sternengeißel Radahn: Kehrt zu Sellen zurück und redet mit ihr, doch geht ihre Questline erst weiter, wenn ihr den Story-Boss Sternengeißel Radahn in Schloss Rotmähne im Südosten des Gebiets Caelid besiegt habt. Sprecht danach mit Sellen und sie gesteht euch, dass sie lediglich eine Projektion ihrer selbst ist, während sich ihrer echter Körper in den Hexenfluchruinen befindet.

7. Halbinsel der Tränen - Hexenfluchruinen: Die Hexenfluchruinen befinden sich im Westen der Halbinsel der Tränen – gut möglich, dass ihr vorher schonmal hier wart und euch gewundert habt, was zur Hölle hier vor sich geht. Zauberin Sellens echter Körper hängt hier angekettet und verstümmelt an der Wand. Reißt ihr die Seele aus dem Leib. Euer Auftrag besteht nun darin, einen neuen Körper für sie zu finden.

8. Schloss Rotmähne: Bevor es mit Sellens Questline weitergehen kann, müsst ihr euch um die NPC-Quest von Hexenjäger Jerren kümmern. Wenn euch der Name nichts sagen sollte: Dabei handelt es sich um den bärtigen Alten in bunten Klamotten, den ihr öfters mal im Ladebildschirm zu sehen bekommt und der das Turnier vor dem Bosskampf gegen Radahn lautstark angesagt hat. Begebt euch in den Thronraum am Ende von Schloss Rotmähne und redet mit ihm. Er verschwindet daraufhin. (Optional: Kehrt ihr jetzt zurück zu dem großen Innenhof, in dem sich vor dem Bosskampf gegen Radahn eure Mitstreiter versammelt hatten, so könnt ihr hier einen coolen, optionalen Doppelbosskampf erleben. Die Waffe, die ihr zur Belohnung für einen Sieg bekommt, benötigt ihr übrigens für die Trophäe/Achievement „Legendäre Waffen“.)

9. Hexenjäger Jerren: Jerren findet ihr nun in den Hexenfluchruinen in Sellens Kerker. Redet mit ihm und er erzählt euch von seiner Mission, abtrünnige Hexen zu jagen und zur Strecke zu bringen.

10. Drei Schwestern: Bei den Drei Schwestern handelt es sich um ein Gebiet mit drei Türmen hinter Haus Caria im Nordwesten des Seenlands Liurnia, nach dem Boss Königliche Rittern Loretta. Auch wenn das Gebiet optional ist, bildet es einen Teil der Hauptstory, weswegen ihr vermutlich irgendwann von selbst dorthin gelangt. Am Boden einer Ruine zwischen Rannis und Rennas Turm befindet sich eine scheinbare Wand. Rollt darüber oder schlagt wild um euch, um sie zu öffnen. (Siehe Screenshot.) Im Kellergewölbe darunter befindet sich eine weitere scheinbare Wand und wiederum dahinter eine menschliche Puppe in Originalgröße, die wie geschaffen ist für Sellens Seele. Setzt sie ein, und Sellen steht euch ab sofort an diesem Ort wieder als Händlerin für Zaubersprüche zur Verfügung.

11. Große Bibliothek von Raya Lucaria: Direkt vor dem Eingang zur Bossarena der Akademie von Raya Lucaria findet ihr nun zwei Rufzeichen: ein goldenes und ein rotes. Hier müsst ihr eine Entscheidung treffen: Wollt ihr Sellen helfen? Oder helft ihr Hexenjäger Jerren dabei, sie zu töten? Je nachdem wie ihr euch entscheidet, erhaltet ihr leicht unterschiedlichen Loot und natürlich ein anderes Ende der Questline. Hier sind beide Möglichkeiten:

12. Sellen helfen: Berührt das goldene Rufzeichen, um in Sellens Welt beschworen zu werden und ihr im Kampf gegen Hexenjäger Jerren beizustehen. Zur Belohnung für den Sieg über Jerren, erhaltet ihr sein Rüstungsset. Sellen erscheint daraufhin in der Bossarena neben Rennala. Sprecht mit ihr. Kehrt ihr später zurück, hat sie sich in eine mysteriöse Kugel verwandelt und geht ihrer Berufung weiter nach, die Machenschaften der Schimmersteinmagier zu Fall zu bringen. Ihr erhaltet von ihr den Dolch Schimmersteinkris, außerdem nach Rasten am Ort der Gnade ihre markante Maske „Schimmersteinkrone der Hexe“ und könnt einen zusätzlichen Zauberspruch von ihr kaufen (Splitterspirale). Wenn ihr nun den Aufenthaltsorten ihrer Meister Azur und Lusat (siehe oben) einen weiteren Besuch abstattet, so erhaltet ihr dort zudem deren Rüstungssets.

13. Sellen herausfordern: Berührt ihr das rote Rufzeichen, so fallt ihr in Sellens Welt ein und müsst sie besiegen. Ihr erhaltet dann ebenfalls ihr ihre Krone, sowie ihre Klangperle, damit ihr bei den Zwillingen in der Tafelrunde weiterhin ihre Zaubersprüche kaufen könnt. Jerren erscheint dann vor dem Eingang zur Großen Bibliothek und gibt euch einen Uralten Drachenschmiedestein. Ihr könnt ihn anschließend töten, um an sein Rüstungsset zu gelangen. Azurs und Lusats Rüstungsset bekommt ihr aber nicht mehr.

14. Fazit: Wenn man also den jeweiligen Loot beider Entscheidungen miteinander vergleicht, so lohnt es sich deutlich mehr, Sellen zu helfen, statt sie zu bekämpfen. Wir empfehlen daher: Entscheidet euch dafür!

