Der NPC Patches hat in jedem Souls-Spiel von From Software einen Auftritt und so natürlich auch in Elden Ring. Wir verraten euch seine komplette Questline und wie ihr sie Schritt für Schritt löst.

Patches ist ein legendärer Charakter in Elden Ring. Er hatte bereits in Demon’s Souls seinen ersten Auftritt und kam seitdem in jedem Souls-Spiel von From Software vor. Der heimtückische Geselle versucht dabei jedes Mal den Spieler hereinzulegen. Wir verraten euch, wo ihr in findet und wie ihr Schritt für Schritt seine umfangreiche Questline löst.

1. Trübflusshöhle (Limgrave): Das erste Mal trefft ihr auf Patches in der Trübflusshöhle. Sie befindet sich etwa auf halbem Wege in der Schlucht, die im Startgebiet Limgrave vom See mit dem Drachen nach Norden verläuft (in unmittelbare Nähe werdet ihr hier von einem roten Phantom invadet). Habt ihr die Höhle erkundet und die Nebelwand durchschritten, überrascht er euch als Boss, nachdem ihr die Schatztruhe in der zuvor verdächtig leeren Bossarena geöffnet habt. Kämpft gegen ihn – zum Glück ist er nicht sonderlich stark und ergibt sich von selbst, sobald ihr ihm etwa die Hälfte seiner Gesundheit abgezogen habt. Greift ihn dann nicht weiter an! Er steht euch nun als Händler in der Höhle zur Verfügung und verkauft u.a. ein Rezeptbuch, einen Steinschwertschlüssel und diverse Online-Items. (Außerdem könnt ihr eine weitere Schatztruhe in dem Raum öffnen, die euch in einen anderen Teil der Spielwelt teleportiert.) Wichtig: Ihr solltet mit diesem Schritt nicht zu lange warten! Seid ihr schon zu weit im Spiel fortgeschritten, ist Patches tot und ihr findet seine Ausrüstung hier. Die weiteren Abschnitte seiner Questline könnt ihr dann in diesem Spieldurchgang nicht mehr machen.

2. Malerische Insel (Liurnia): Das nächste Mal trefft ihr Patches auf der Malerischen Insel im Süden des Seenlandes Liurnia, wo er euch erneut als Händler seine Waren anbietet. (Wenn ihr mit ihm redet, gibt er euch den Hinweis, dass ein Eiserne-Jungfrau-Gegner am Boden des großen Wasserrads in der Akademie von Raya Lucaria euch direkt nach Haus Vulkan auf Berg Gelmir bringen kann, wenn ihr euch von ihr einsaugen lasst. Dies ist für seine Quest nicht notwendig, wird aber von Speedrunnern häufig genutzt, um einen großen Teil des Spiels zu überspringen.)

3. Gelmir: Ihr trefft Patches sehr viel später erneut im Gebiet Gelmir. Geht vom Ort der Gnade „Erstes Gelmirlager“ nach Westen und ihr findet ihn an einer Klippe im Schatten eines großen länglichen Felsen (siehe Markierung auf dem Screenshot der Karte). Wie aus anderen Souls-Spielen gewohnt weisen euch leuchtende Regenbogensteine auf dem Boden den Weg zu ihm. Hier zieht er nun auch sein übliches Spielchen ab und lockt euch in eine Falle: Redet mit ihm und folgt dann weiter seiner Spur aus bunten Steinchen, bis er euch von der Klippe stößt. Keine Angst, ihr sterbt dabei nicht und könnt im Anschluss die Gegend erkunden, in die er euch gestoßen hat.

4. Haus Vulkan: Das nächste Mal trefft ihr Patches in Haus Vulkan im Gang unweit des Orts der Gnade. Redet mit ihm, nachdem ihr eine der Attentäter-Aufträge von Haus Vulkan abgeschlossen habt, und ihr erhaltet von ihm einen Brief mit einem weiteren Attentatsziel: der NPC Tragoth. Kümmert euch darum (er befindet sich in der Nähe des Bosskampfs gegen Magmalindwurm Makar zwischen den Gebieten Limgrave und Atlus-Plateau, auf diese Weise bekommt ihr auch die sehr mächtige, aber auch sehr schwere Ziegenbockrüstung) und ihr erhaltet von Patches zur Belohnung die Waffe Magmapeitschenleuchter.

5. Schattenburg: Sobald ihr den Endboss von Haus Vulkan, Riesenschlange Rykard, besiegt habt, verlässt Patches das Anwesen und begibt sich zur Schattenburg im Norden des Altus-Plateau. (Dies geschieht ganz unabhängig davon, ob ihr seinen Auftrag im vorherigen Schritt erfüllt habt oder nicht. Ihr könnt dann aber nicht mehr die Belohnung dafür kassieren.) Hier trefft ihr ihn wieder direkt vor der Nebelwand zum dortigen Boss Elemer von den Dornen (in dem Gang mit den vielen Statuen). Er ist schwer verletzt und überreicht euch die Kastagnetten der Tänzerin. Ihr könnt ihn an dieser Stelle kampflos mit einem einzigen Schlag töten, um seine Lederrüstung, seinen Speer+7 und seine Klangperle zu erbeuten. Letztere lässt sich den Zwillingen in der Tafelrunde überreichen, um dort weiterhin seine Waren kaufen zu können. Wenn ihr an einem Ort der Gnade rastet oder irgendwann später zurückkehrt, ist Patches verschwunden, und ihr könnt nicht mehr an seine Ausrüstung und Klangperle gelangen – ihr solltet ihn daher an dieser Stelle töten, solange sich noch die Gelegenheit dazu bietet.

6. Tanith: Überbringt die Kastagnetten der Tänzerin wie geheißen an Lady Tanith, die Herrin von Haus Vulkan. Nach dem Sieg über Riesenschlange Rykard befindet sie sich allerdings nicht mehr auf ihrem Thron, sondern in der Bossarena von Rykard, Fürst der Blasphemie, wo sie den Schlangengott verzehrt, um seine Macht in sich aufzunehmen. Sie gibt jedoch zu verstehen, dass sie damit zu beschäftigt ist, um die Kastagnetten anzunehmen. (Es kann daher sein, dass damit noch ein anderer Nutzen verbunden ist, den die Community noch nicht herausgefunden hat. Wir werden diesen Guide sofort aktualisieren, sobald es in dieser Hinsicht neue Erkenntnisse geben sollte.) Als letzten Schritt der Questline könnt ihr Tanith töten, wenn ihr wollt. Ihr erhaltet dadurch ihr Rüstungsset und werdet von ihrem getreuen Leibwächter Taniths Ritter angegriffen, von dem ihr die Anrufung Aspekt des Schmelziegels: Hauch erhaltet, wenn ihr ihn besiegt.

Mehr Elden Ring Guides: