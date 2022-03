Die NPC-Questline von Millicent und Gowry ist nicht nur eine der größten und spannendsten von Elden Ring, sondern auch eine der wichtigsten. Denn mit ihr könnt ihr die Bedingung für das „böse“ Ende des Spiels, „Herr der Rasenden Flamme“, umkehren und das „gute“ Ende auslösen, in dem ihr zum neuen Eldenfürst werdet. Außerdem erfahrt ihr darin eine herzzerreißende Geschichte, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Die Elden-Ring-Questline um Millicent umspannt zahlreiche Schritte und fast das gesamte Spiel und bietet euch am Ende die Gelegenheit, das „böse“ Ende „Herr der Rasenden Flamme“ umzukehren. Habt ihr nämlich in der Hauptstadt Leyndell die Kanalisation bis zum Ende erkundet, den Ort „Ächtung der Rasenden Flamme“ erreicht (wie dies geht erklären wir euch in unserem Elden Ring Guide: So erreicht ihr das Ende Herr der Rasenden Famme), dort die rote Tür durchquert und euch von den drei Fingern brandmarken lassen, so schaltet ihr am Ende des Spiels eines der geheimen Enden frei, könnt dafür aber das „normale“ Ende des Spiels (Eldenfürst) nicht mehr erreichen.

Wollt ihr dieses dennoch freischalten, um zum Beispiel die Platin-Trophäe zu erhalten, dann befolgt die folgenden Schritte der Millicent-Questline. Denn so gelangt ihr in den Besitz einer speziellen Nadel, mit der ihr das Mal der Drei Finger entfernen und das Rasende-Flamme-Ende umkehren könnt. Im Gegensatz zu vielen anderen optionalen Questlines in Elden Ring könnt ihr diese Quest nicht verpassen, wenn ihr bereits zu weit im Spiel vorangeschritten seid. Selbst wenn ihr also schon fast am Ende des Spiels seid, könnt ihr sie immer noch starten und vollenden, um euch für eines der unterschiedlichen Enden zu entscheiden.

Caelid: Im Osten des scharlachroten Gebietes Caelid findet ihr den Zauberer Gowry in seiner Hütte. Diese liegt unmittelbar südlich von Sellia, Stadt der Zauberer. Redet mit ihm, und er bittet euch, dem kranken Mädchen Millicent zu helfen, indem ihr eine heilende Nadel für ihn auftreibt. Commander O’Neill: Im Nordosten des Sumpfes von Aeonia müsst ihr den optionalen Boss Commander O’Neill besiegen. Es handelt sich dabei um einen Krieger, der zahlreiche Ritter als Aschegeister beschwört. Möglicherweise habt ihr ihn bereits besiegt, weil er vorher schon gewissermaßen auf eurem Weg lag. Nach dem Sieg über ihn erhaltet ihr eine goldene Nadel. Invader Millicent (optional): Nicht unweit von Commander O’Neill dringt Millicent als rotes Invader-Phantom in eure Welt ein. Ihr könnt sie besiegen, wenn ihr wollt, doch ist dies zum Erfüllen ihrer Questline nicht zwingend notwendig. Goldene Nadel: Bringt die goldene Nadel zu Gowry und er bittet euch um etwas Zeit, um die Nadel zu reparieren. Er händigt euch außerdem eine Notiz aus, die einen Hinweis darauf liefert, wie ihr in Sellia, Stadt der Zauberer, die magischen Barrieren öffnet (aber vielleicht habt ihr das bis dahin schon selber rausgefunden). Rastet an einem Leuchtfeuer (oder verlasst kurz das Spiel über „Speichern und Beenden“ und ladet es anschließend neu), und er händigt euch die reparierte Goldnadel aus. Sellia, Stadt der Zauberer: Ihr müsst die drei Leuchtfeuer in der Stadt entzünden, um die große magische Barriere zu öffnen. Sie befinden sich in den Leuchttürmen der Stadt, die ihr mit dem Doppelsprung eures Spektralrosses über die Dächer gut erreicht. Achtet darauf: Jedes Leuchtfeuer öffnet zudem eine kleine magische Tür am Fuße ihres jeweiligen Leuchtturms, hinter der sich jeweils eine Schatztruhe mit sehr wertvoller Beute (u.a. einer der drei magischen Steinschwertschlüssel) befindet. Durch das große Tor geht es anschließend weiter zu einem (nicht sonderlich schweren) Doppelbosskampf. Folgt dann dem Pfad dahinter hinauf bis zur Kirche der Seuche. Kirche der Seuche: Hier findet ihr besagte Millicent. Das arme Mädchen ist von der Scharlachfäule befallen und leidet offensichtlich furchtbare Qualen. Gebt ihr die Goldnadel und rastet kurz am Ort der Gnade direkt daneben. Millicent scheint es durch die Behandlung bereits deutlich besser zu gehen, und sie überreicht euch den Talisman Erbe de Prothesenträgers, der eure Geschicklichkeit erhöht. Gowrys Hütte: Rastet an einem Ort der Gnade. Daraufhin verlässt Millicent die Kirche der Seuche und begibt sich zu Gowrys Hütte. Redet dort mit ihr. Wenn ihr das nächste Mal zurückkehrt, ist sie verschwunden und ihr könnt von Gowry Zaubersprüche kaufen. Altus-Plateau: Ihr trefft Millicent sehr viel später im Spiel wieder – in unmittelbarer Nähe des Ortes der Gnade „Aussichtshügel des Erdenbaums“. Redet mit ihr. Sie hat sich anscheinend gut von der Scharlachfäule erholt, klagt aber über ihren fehlenden Arm. Hätte sie diesen noch, könne sie euch im Kampf beistehen. Schattenburg: Die Schattenburg befindet sich ganz im Norden des Altus-Plateaus. Im Nordwesten der Burg findet ihr die Walküren-Prothese in einer Schatztruhe in einem Raum, der von einem starken Ritter bewacht wird. Walküren-Prothese: Bringt diese zu Millicent, die noch immer am Aussichtshügel des Erdenbaums steht. Dominula, das Windmühlendorf: Dieses befindet sich im Nordosten des Altus-Plateau. Besiegt dort den Boss Götterskalpe, rastet am Ort der Gnade „Windmühlenhügel“ und ihr trefft sodann Millicent wieder. Redet mit ihr, bis sie nichts Neues mehr zu sagen hat. Berggipfel der Riesen: Ihr trefft Millicent das nächste Mal auf dem Berggipfel der Riesen wieder, und zwar beim Ort der Gnade „Ruinen des Urschneetals“ südlich von Schloss Sol. Wie üblich: redet mir ihr, bis sie sich wiederholt. Sie gibt euch einen Hinweis auf das geheime Gebiet des Spiels, den Haligbaum, zu dem sie sich als Nächstes begeben will. Elphael, Stütze des Haligbaums: Miquellas Haligbaum ist das geheime Gebiet von Elden Ring, für das ihr eine eigene Questline absolvieren und zwei Hälften eines Medaillons auftreiben müsst. Wie ihr dorthin gelangt, haben wir euch in einem eigenen Elden Ring Guide: So findet ihr das geheime Gebiet Haligbaum zusammengefasst. Ihr trefft sie dort am Ort der Gnade „Gebetsraum“ wieder und erfahrt, dass sie anscheinend mit Malenia, dem Boss des Gebiets, verwandt ist, die ihr später noch treffen werdet und sich als der mit Abstand schwerste Boss des Spiels herausstellen wird. Elphael – Abwasserkanal: Setzt euren Weg durch Elphael fort und ihr erreicht den Ort der Gnade „Abwasserkanal“. Nicht weit von dort befindet sich ein Mini-Boss der öfters im Spiel anzutreffenden Baumgeister mit Geschwüren. Ihn müsst ihr besiegen, um Millicents Questline fortsetzen zu können. Geht dazu vom Ort der Gnade aus zurück den Weg, den ihr gekommen sein, also die Leiter hoch und dann über eine große Wurzel nach links in ein kleines Becken voller Scharlachfäule. Sobald ihr dieses betretet, taucht der Baumgeist mit Geschwüren auf. Besiegt ihn und rastet anschließend wieder am Ort der Gnade. Millicents vier Schwestern: Habt ihr den Baumgeist-Mini-Boss besiegt, kehrt zum Fäulebecken zurück, in dem ihr gegen ihn gekämpft habt. Am Rand befinden sich nun zwei Rufzeichen: ein goldenes und ein rotes. Ihr könnt euch nun entscheiden: Wollt ihr Millicent beistehen? Oder sie töten? Für das erfolgreiche Absolvieren ihrer Quest solltet ihr ihr unbedingt helfen. Berührt dazu das goldene Rufzeichen und lasst euch in ihre Welt beschwören. Dort kämpft sie gegen vier rote Invader-Phantome, ihre Schwestern. Besiegt diese. Falls ihr sterbt, ist das nicht schlimm: Ihr werdet direkt beim Rufzeichen wiederbelebt und verliert dabei noch nicht einmal eure gesammelten Runen. Millicents Tod: Habt ihr Millicents vier Schwestern besiegt, trefft ihr Millicent am Ufer des Fäulebeckens wieder, nur ein paar Meter weiter und leicht unterhalb von dem Ort, an dem zuvor die Rufzeichen waren. (Ihr müsst vermutlich vorher an einem Ort der Gnade rasten oder das Spiel neu laden, damit sie dort erscheint.) Sprecht mit ihr und ihr erfahrt, dass sie die Goldnadel entfernt hat, wodurch die Fäulekrankheit zurückgekehrt ist. Rastet ihr erneut an einem Ort der Gnade (oder ladet das Spiel neu), ist Millicent gestorben und hinterlässt am Ort ihres Ablebens die Goldnadel und den extrem mächtigen Talisman Verrottende geflügelte Schwertinsignie, der aufeinanderfolgende Angriffe erheblich verstärkt. Malenia, Göttin der Fäulnis: Auf den Boss Malenia trefft ihr am Ende des Gebietes Haligbaum (direkt am Ort der Gnade: Haligbaum-Wurzeln) und wie gesagt: Sie ist mit Abstand der schwerste Boss in Elden Ring, weil sie sich mit jedem Schaden heilt, den sie euch (oder einem Mitspieler) zufügt, und außerdem einige ziemlich fiese Moves draufhat. Habt ihr sie schließlich besiegt, verwandelt sie sich in eine riesige Blüte. Benutzt die Goldnadel an der Blüte und ihr erhaltet dafür Miquellas Nadel und außerdem einen Uralten Drachendunkelschmiedestein. Gowry: Optional könnt ihr nun zu Gowry zurückkehren und ihr erfahrt von ihm mehr über die Hintergrundgeschichte und die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen ihm, Millicent und Malenia. Ihr könnt nun aber keine Zaubersprüche mehr bei ihm kaufen. Tötet ihr ihn jedoch, so erhaltet ihr von ihm seinen Talisman, der die Wirkung von Anrufungen stark erhöht, sowie seine Klangperle, die ihr den Zwillingen in der Tafelrunde übergeben könnt, um dort seine Zauber trotzdem zu kaufen, falls ihr diese immer noch nicht habt. Farum Azula - Drachenfürst Placidusax: Den geheimen Boss Drachenfürst Placidusax findet ihr im finalen Gebiet des Spiels, Farum Azula. Vom Ort der Gnade „An der Großen Brücke“ nehmt ihr den Fahrstuhl zurück nach unten, verlasst die dunkle Kirche und lasst euch direkt gegenüber von deren Ausgang von der Klippe nach unten auf einen Vorsprung fallen. Achtet am besten auf Hinweise von anderen Spielern, die euch in der Regel hilfreich den Weg weisen, wo ihr euch fallen lassen müsst. Folgt dem Pfad bis ganz nach unten und sucht nach einer Stelle, an der die Aktion zum Hinlegen eingeblendet wird (es handelt sich dabei um eine Vertiefung im Boden, die im Gegensatz zu allen anderen in der Umgebung leer ist). So gelangt ihr in einer Zwischensequenz zum geheimen Boss Drachenfürst Placidusax. Ende „Herr der Rasenden Flamme“ umkehren: Habt ihr den Drachenfürst Placidusax besiegt, so könnt ihr dort durch Benutzen von Miquellas Nadel das Mal der Rasenden Flamme entfernen, falls ihr dieses von den Drei Fingern hinter der roten Tür am Ort Ächtung der Rasenden Flamme in der Hauptstadt erhalten habt. Doch Vorsicht: Miquellas Nadel verbraucht sich dadurch! Wenn ihr alle Enden in einem Spieldurchlauf freischalten wollt, solltet ihr also vorher euren Spielstand sichern, bevor ihr das macht.

Mehr Elden Ring Guides: