So gelangt ihr in Elden Ring ins geheime Gebiet Miquellas Haligbaum und findet den Boss Fragmentträgerin Malenia, Miquellas Klinge. Geheime Gebiete haben eine lange Tradition in den Spielen von From Software, die in Elden Ring natürlich fortgesetzt wird. Wir zeigen euch, wie ihr dieses Geheimnis lüftet.

Die Quest zum Haligbaum beginnt schon recht früh im Spiel, ihr könnt sie aber jederzeit starten, wann ihr wollt, denn Zugang zu dem geheimen Gebiet erhaltet ihr erst recht spät im Spiel, wenn ihr das Gebiet Berggipfel der Riesen erreicht habt. Wir erklären euch Schritt für Schritt, wie ihr dorthin gelangt.

Dorf der Albinaurics: Dieses findet ihr im Süden des Seenlandes Liurnia in einer Höhle in der Klippe. Hinter dem Kürbiskopf-Gegner in der Nähe des Ortes der Gnade findet ihr einen NPC, der sich als Fass getarnt hat – ganz hinten in der Ecke. Schlagt auf das Fass oder rollt hinein, um seine Verwandlung aufzuheben. Er gibt euch eine Hälfte des Geheimen Medaillons und bittet euch, damit zu Latenna zu gehen. Kristallhöhle am See: Ihr findet Latenna gar nicht weit entfernt. Durchquert die Kristallhöhle am See ziemlich genau am südlichen Ende von Liurnia und ihr gelangt am anderen Ende wieder heraus (Hütte des schlummernden Wolfes). Dort trefft ihr Latenna mit ihrem Wolfsgefährten. Redet mehrfach mit ihr, und sie trägt euch auf, in Schloss Sol nach der anderen Hälfe des Medaillons zu suchen. Großer Aufzug von Rold: Den Aufzug von Rold aktiviert ihr im Verlauf der Hauptquest. Mit ihm reist ihr nach dem Sieg über den Story-Boss Morgott von der Hauptstadt Lyndell zum Berggipfel der Riesen. Berggipfel der Riesen – Schloss Sol: Ganz im Norden findet ihr Schloss Sol. Absolviert das Gebiet und besiegt den Boss Commander Neill. Danach findet ihr auf einem Turm die zweite Hälfte des Geheimen Medaillons. Aufzug von Rold: Kehrt zum Großen Aufzug zurück. Hier habt ihr nun die Option, statt dem normalen Medaillon das Geheime Medaillon zu verwenden. (Ihr müsst dazu die Aktionsauswahl per Digipad rechts/links ändern.) Dies bringt euch in das geheime Gebiet Geweihtes Schneefeld. Fragmentträger Mohg: Dieser Punkt gehört nicht zur Haligbaum-Quest, aber wir verraten euch das Geheimnis an dieser Stelle trotzdem, weil ihr eh gerade hier seid: im Südwesten der Region Geweihtes Schneefeld befindet sich ein Teleporter, der euch zu einem weiteren geheimen Boss bringt: Mohg. Geweihtes Schneefeld: Im Norden findet ihr Odina, die Stadt der Liturgien. Odina, Stadt der Liturgien: Aktiviert das Siegelgefängnis in der Stadt. Das bringt euch in eine alternative Realität von ihr, in der ihr vier Fackeln entzünden müsst, die meistens auf der Spitze von Türmen anzufinden sind. Achtet auf die fiesen unsichtbaren Gegner hier und auf Bogenschützen, die euch immer dann ins Visier nehmen, wenn ihr es gerade am wenigsten brauchen könnt. Wir empfehlen euch Ausrüstung, die euch schwerer zu orten machen, z.B. Zauber für Unsichtbarkeit. Keine Sorge: Habt ihr eine Fackel entzündet, bleibt diese aktiviert und euer Fortschritt wird gespeichert. Ihr braucht also nicht alle vier Fackeln in einem Durchlauf anzünden, und könnt euch dementsprechend locker „durchsterben“. Sind alle vier Fackeln entzündet, öffnet sich das Siegel, und ihr könnt mit dem Teleporter zum Haligbaum reisen. Haligbaum: Willkommen beim Haligbaum, einem der schönsten, wahrscheinlich aber auch das schwerste Gebiet von Elden Ring! Kämpft euch hindurch, und ihr trefft auf halber Strecke den Boss Loretta, Ritterin des Haligbaums. Malenia, Miquellas Klinge: Den Endboss dieses Gebietes findet ihr am Ende, in der Region Elphael, Stütze des Haligbaums. Sie ist eine der schwersten Boss des Spiels, weil sie sich jedes Mal ein Stückchen wieder heilt, wenn sie euch (oder euren Aschegeist) trifft. Weicht also geschickt aus, und macht schnell viel Schaden, um sie zu stunnen.

