Geheimes Ende freischalten: Zeitalter der Sterne Guide (Age of the Stars)

Elden Ring besitzt drei unterschiedliche Enden. Zwei davon gelten als „geheime“ Enden, weil ihr erst eine umfangreiche optionale Questline absolvieren müsst, um es freizuschalten. In unserem Guide erklären wir euch, wie ihr das Ende „Zeitalter der Sterne“ (Age of the Stars) erhaltet.

Bevor wir loslegen ein wichtiger Hinweis: Absolviert jeden der folgenden Schritte möglichst zeitnah, sobald ihr an der entsprechenden Stelle angekommen seid. Ansonsten kann es passieren, dass wichtige Charaktere nicht mehr an den entsprechenden Orten auftauchen. Auch solltet ihr die Charaktere, die in der Questline benötigt werden, vor allem Renna, natürlich nicht töten!

Nach Erhalt eures Spektralrosses Sturmwind: Redet mit Renna an der Kirche von Elleh. Findet die Magierin Sella in den Ruinen des Wegpunkts im Startgebiet Limgrave (östlich vom See). Nebelwald: Sucht nach der Ruine des Nebelwaldes. Ihr hört dort ein Heulen. Kehrt zurück zum ersten Händler in der Kirche von Elleh und sprecht ihn darauf an. Ihr erlernt so die Geste Fingerschnipsen. (Dieser Teil der Quest ist für das Erreichen des geheimen Endes vermutlich nicht erforderlich, gehört aber irgendwie dazu, weswegen wir sie euch nicht vorenthalten wollen.) Kehrt zurück in die Ruinen des Nebelwaldes. Ihr seht die Ursache des Heulens auf der Spitze eines Turms: der Wolfskrieger Blaidd. Führt am Fuße des Turms die Geste Fingerschnipsen aus, um Blaidd herunterzulocken. Er bittet euch darum, einen gewissen Darriwil zu jagen. Ihr findet Darriwil als optionalen Boss im Siegelgefängnis des Bluthundes, am Eingang zur Halbinsel der Tränen. Besiegt ihr ihn, sprecht anschließend mit Blaidd neben dem Gefängnis. Er lässt dem Riesenschmied in Liurnia Grüße bestellen, und ihr könnt dann den Talisman Carianisches Filigranwappen beim ihm kaufen (rein optional). Ihr trefft später Blaidd am Ufer des Siofra in der Unterwelt in der Nähe des Elch-Bosses Ahnengeist wieder, wo seine Quest weitergeht. (Wie gesagt: Der Blaidd-Teil ist für das geheime Ende optional). Liurnia das Seenland: Holt euch den Schimmersteinschlüssel der Akademie hinter dem Drachen, nördlich des Orts der Gnade Tempelviertel. (Wenn euch der Drache zu schwer ist, reitet an ihm vorbei und holt euch nur schnell den Schlüssel.) Damit verschafft ihr euch Zugang zum optionalen Story-Gebiet Akademie von Raya Lucaria Absolviert die Akademie von Raya Lucaria und besiegt am Ende den Boss Rennala. In der Bossarena befindet sich eine Schatztruhe, die ihr nicht öffnen könnt. Sie wird später noch wichtig. Absolviert das Anwesen von Caria im Nordwesten von Liurnia und besiegt dort den Boss Königliche Ritterin Loretta. Ihr erreicht so das Gebiet Drei Schwestern mit drei Türmen, die für diese Questline von zentraler Bedeutung sind. Begebt euch zum mittleren der drei Türme, Rannis Turm, und sprecht mit Ranni, bis sich die Dialoge wiederholen, und nehmt ihren Auftrag an. Sprecht dann mit allen Gefährten im Turm, vor allem dem Magier Seluvis. Abschließend sprecht erneut mit Ranni. Siofra: Im Nebelwald führt ein Fahrstuhl (Brunnen des Siofra) in die Unterwelt. Ihr trefft dort Blaidd wieder und könnt einen optionalen Boss (Ahnengeist) besiegen. Blaidd ist auf der Suche nach der verlorenen Stadt Nokron und erzählt euch, dass der Zauberer Seluvis den Weg dorthin weiß. Begebt euch zu Seluvis’ Turm bei den Drei Schwestern. Wenn ihr vorher mit ihm geredet habt, lässt er euch nun hinein und übergibt euch ein Empfehlungsschreiben an Sella. Übergebt ihr dieses in den Ruinen des Wegpunkts und ihr startet damit ihre (sehr empfehlenswerte) eigene Questline, die aber für das geheime Ende nicht erforderlich ist. Wenn ihr jetzt erneut mit Blaidd sprecht, zieht er weiter nach Schloss Rotmähne zu Radahn. Sprecht dann nochmal mit Ranni in ihrem Turm bei den Drei Schwestern. Caelid – Schloss Rotmähne: Besiegt den Story-Boss General Radahn und sprecht im Anschluss daran mit Blaidd. Durch den Sieg über den Boss ist ein Komet in den Nebelwald eingeschlagen und hat einen riesigen Krater in den Untergrund geschlagen. Begebt euch in den Nebelwald und in den Krater hinab. So erreicht ihr endlich die verlorene Stadt Nokron. Absolviert das Gebiet, bis ihr den Gegenstand Fingertöter-Klinge in einer Schatztruhe findet. Kehrt damit zurück zu Renna, und sie überreicht euch eine Sanduhr. Begebt euch damit zum Ort der Gnade „Eingang zum Lehrsaal“ im Osten von Liurnia. Es handelt sich dabei um den Turm, der über eine Brücke mit einem weiteren Turm im Meer Richtung Osten verbunden ist. Vielleicht wart ihr dort vorher schon mal und habt euch gewundert, dass es nach einer Weile nicht weiter geht. Setzt die Sanduhr in den Tisch ein, und der gesamte Turm steht plötzlich Kopf. Auf diese Weise erreicht ihr den heiligen Turm von Liurnia, den ihr bestimmt schon vorher auf eurer Landkarte gesehen und euch gefragt habt, wie man dort bloß hingelangen soll. Auf seiner Spitze erhaltet ihr das Fluchzeichen des Todes. Ihr benötigt es, um den geheimen Boss Lichdrache Fortissax freizuschalten. Optional: Lichdrache Fortissax. Dieser Schritt ist optional, aber wenn wir schon gerade dabei sind, verraten wir euch dieses Geheimnis einfach auch noch: Nachdem ihr das Altus-Plateau erreicht habt, bietet euch Fia, die Frau auf dem Bett in der Tafelrunde, einen Dolch an. Nehmt ihn und gebt ihn an D, den Jäger der Toten. Dieser stirbt dadurch – ihr findet seine Leiche in dem vorher verschlossenen Raum hinter dem Schmied (keine Sorge, ihr macht euch dadurch euer Spiel nicht kaputt). Ihr trefft Fia dann nach dem Bosskampf gegen ein paar schwächere, blaue Invader-Phantome in den Tiefen von Tiefwurz in der Bossarena vor der Leiche einer Riesenschlange wieder (Thron des Todesprinzen). Redet mit ihr und wählt UNBEDINGT die Dialogoption „Ich will eine Umarmung“. Redet mehrfach mit ihr und rastet zwischendurch am Ort der Gnade, wenn sie nichts Neues mehr zu sagen hat. Irgendwann könnt ihr dann das Fluchzeichen des Todes aus dem heiligen Turm von Liurnia überreichen und in ihren Traum eindringen, um gegen den Lichdrachen Fortissax zu kämpfen. Kehrt zurück zu den Drei Schwestern, wo nun der dritte Turm, Rennas Turm, offen steht. Benutzt dort den Teleporter. Ihr gelangt so in ein weiteres Untergrundgebiet: Nokstella, die Ewige Stadt. Nehmt die Puppe aus dem Sarg (winzige Renna) und sprecht mehrfach am Ort der Gnade mit ihr. Absolviert das Gebiet Nokstella, bis ihr auf ein rotes Invader-Phantom trefft, das dem Wolfskrieger Blaidd zum Verwechseln ähnlich sieht. Besiegt es und ihr erhaltet den Weggeworfenen Palastschlüssel. Damit könnt ihr die Schatztruhe im Bossraum von Rennala in der Akademie von Raya Lucaria öffnen. Ihr erhaltet einen Ring. Kehrt zurück nach Nokstella und setzt euren Weg fort. Am Ende des Gebiets, dem Fäulnissee, steigt ihr in den Sarg und reist mit ihm zum Endboss: Astel, Ausgeburt des Abgrunds. Wenn ihr den Ring aus der Schatztruhe von Raya Lucaria dabei habt, könnt ihr nach dem Sieg über Astel zum Mondlicht-Plateau reisen – dem Gebiet im Südwesten des Sumpfes über dem Dorf der Albinaurics, über das ihr euch bestimmt schon gefragt habt, wie man dorthin kommt. Begebt euch auf dem Mondlicht-Plateau zur Kathedrale von Manus Celes und springt dort in das Loch im Boden. Am Ende trefft ihr Renna wieder, der ihr den Ring an den Finger stecken könnt. Damit habt ihr alle Voraussetzungen für das geheime Ende erfüllt. Ganz am Ende des Spiels müsst ihr euch nun nur noch dazu entscheiden, nicht der neue Eldenfürst zu werden, sondern euch anstelle von Renna zu opfern. Ihr könnt vorher euren Spielstand in der Cloud oder auf Datenträger sichern, um beide Enden zu aktivieren - oder gleich alle drei, sofern ihr auch das dritte Ende "Herr der Rasenden Flamme" freigeschaltet habt, das wir euch in einem gesonderten Guide erklären.

Schritt für Schritt durchs ganze Spiel: alle Bosse, alle Gebiete, alle wichtigen Items: unsere Elden Ring Komplettlösung & Guide hilft!